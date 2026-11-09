Caos vial en Santa Fe por bloqueo de repartidores de aplicaciones: estas son las avenidas afectadas en CDMX

¿Qué exigen los trabajadores de las app´s?

Los trabajadores de Uber Food, Rappi y Didi están inconformes con las medidas que recién anunció la Secretaría de Movilidad en la que se les pedirá contar con una licencia de transporte de carga y las placas correspondientes para poder trabajar en la Ciudad de México, pues realizan una labor de entrega de mercancía.

La medida busca que cada repartidor deberá contar con una licencia específica que le acredite como conductor de carga, así como una placa mercantil, de acuerdo con lo que informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto el pasado 4 de noviembre .

¿Qué otros bloqueos hay en la CDMX?

Antes de medio día de este lunes, la dependencia capitalina informó sobre las siguientes manifestaciones:

Se encuentra cerrada la circulación en Bucareli a la altura de Atenas, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Manifestantes avanzaban sobre Calzada Ignacio Zaragoza, arriban y realizan bloqueos intermitentes en Eje 3 Oriente y Cecilio Robelo (a las 11:43 hrs.).