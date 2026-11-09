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CDMX

Caos vial en Santa Fe por bloqueo de repartidores de aplicaciones: estas son las avenidas afectadas en CDMX

Los trabajadores de diversas aplicaciones mantienen bloqueos en Santa Fe con el objetivo de que escuchen sus demandas.
lun 09 noviembre 2026 11:32 AM
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Los manifestantes llegaron hasta este punto en la CDMX a bordo de sus motocicletas. (Foto: Facebook Informante Vial Mx )

Un grupo de trabajadores de diversas aplicaciones realizan bloqueos en las principales vialidades de la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, por lo que se registra un caos vial, en uno de los puntos en donde hay más tránsito vehicular debido a los corporativos y escuelas que se encuentran en los alrededores, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona.

Los inconformes llegaron a bordo de sus motocicletas a las principales intersecciones con el objetivo de que las autoridades capitalinas escuchen y den respuestas a sus demandas.

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Principales avenidas afectadas por bloqueos en Santa Fe

Entre las principales avenidas afectadas está la de Juan Salvador Agraz, desde la Glorieta de Prolongación Reforma hasta Vasco de Quiroga. También hay manifestantes sobre la avenida de los Poetas.

Mapa satelital de la zona de Santa Fe afectada por bloqueos.png
En la zona se encuentran diversos corporativos, establecimientos y escuelas. (Foto: Google Maps)


Alternativas viales

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que a las 11:22 horas se retiraron algunos manifestantes, por lo que se prevé que se restablezca la circulación en la zona de Vasco de Quiroga y Prolongación Vista Hermosa.

A las 11:24 hrs se restableció la circulación en Carretera México Toluca y Prolongación Vista Hermosa, tras la presencia de manifestantes.

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¿Qué exigen los trabajadores de las app´s?

Los trabajadores de Uber Food, Rappi y Didi están inconformes con las medidas que recién anunció la Secretaría de Movilidad en la que se les pedirá contar con una licencia de transporte de carga y las placas correspondientes para poder trabajar en la Ciudad de México, pues realizan una labor de entrega de mercancía.

La medida busca que cada repartidor deberá contar con una licencia específica que le acredite como conductor de carga, así como una placa mercantil, de acuerdo con lo que informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto el pasado 4 de noviembre .

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¿Qué otros bloqueos hay en la CDMX?

Antes de medio día de este lunes, la dependencia capitalina informó sobre las siguientes manifestaciones:

Se encuentra cerrada la circulación en Bucareli a la altura de Atenas, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Manifestantes avanzaban sobre Calzada Ignacio Zaragoza, arriban y realizan bloqueos intermitentes en Eje 3 Oriente y Cecilio Robelo (a las 11:43 hrs.).

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Ante las diversas movilizaciones que se prevén para este lunes, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda seguir las actualizaciones en su canal oficial para anticipar tiempos de traslados.

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Aplicaciones Ciudad de México

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