Caos vial en Santa Fe por bloqueo de repartidores de aplicaciones: estas son las avenidas afectadas en CDMX

Un grupo de trabajadores de diversas aplicaciones realizan bloqueos en las principales vialidades de la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, por lo que se registra un caos vial, en uno de los puntos en donde hay más tránsito vehicular debido a los corporativos y escuelas que se encuentran en los alrededores, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona.
Los inconformes llegaron a bordo de sus motocicletas a las principales intersecciones con el objetivo de que las autoridades capitalinas escuchen y den respuestas a sus demandas.