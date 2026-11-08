Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

“¡Pura tranza, pura robadera!”: Sheinbaum exhibe créditos del Infonavit y Fovissste que se volvían impagables

La presidenta reclamó que durante años se dieron créditos con altos intereses para vivienda social que se convirtieron en deudas impagables para las familias.
dom 08 noviembre 2026 05:25 PM
Añadir Expansión Política en Google
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, realiza la entrega de viviendas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto a funcionarios de su gabinete.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó los créditos con altos intereses que se otorgaban en el Infonavit y en el Fovissste. (Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el esquema usado en gobiernos anteriores para otorgar créditos para vivienda con altos intereses que creaban deudas impagables.

¡Pura usura, pura tranza, pura robadera!”, dijo la mandataria sobre los créditos otorgados en en el pasado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Publicidad

Sheinbaum acusó que tanto Infonavit como Fovissste se concentraron en la aprobación de créditos que eran aprovechados por constructoras privadas que ofrecían viviendas pequeñas y lejos de los centros de trabajo y de estudio, mientras ninguna de las dos instituciones construía vivienda social.

Fueron años que el Infonavit era pura usura. Se acercaba alguien al Infonavit, pedía un crédito, le daban un crédito y una casa que quizá quedaba a dos horas de donde vivía, de 40 metros cuadrados y, para colmo, son créditos que nunca se acababan de pagar”, acusó la presidenta.

Puso como ejemplo el caso de Francisco Toledo Castellanos, quien pidió un préstamo por 79,000 pesos y pese a pagar a lo largo de los años un total de 231,000 pesos, aún cargaba una deuda de 173,000 pesos.

“¡Cómo es posible que pidas 79,000 pesos, estés pagando y después tengas una deuda de 179,000! ¿Saben cuánto debe ahora? Nada, cero”, señaló la mandataria.

Te puede interesar:

Fotografía de un conjunto de viviendas construidas por la desarrolladora Ara.
Desarrollo Inmobiliario

La construcción de vivienda de 1 millón de pesos se queda con vía libre para pocas desarrolladoras


Se suma el caso de Patricia Cervantes Pastrana, quien solicitó un préstamo por 104,000 pesos, había pagado 338,000 pesos –más de tres veces el monto original– pero cuya deuda se había elevado hasta un millón 132,000 pesos.

“¡Explíquenme ustedes cómo un crédito de 104,000 pagas y pagas y pagas y debes un millón de pesos!”, cuestionó Sheinbaum.

La presidenta atribuyó las críticas al nuevo modelo de construcción de vivienda en Infonavit y Fovissste a “ los que antes robaban”.

Publicidad

Aseguró que ambas instituciones ahora cuentan con más recursos públicos para la creación de vivienda social, además de reestructurar créditos para terminar con estas deudas impagables.

Lo que estamos haciendo es justicia porque ya habían pagado lo que tenían que pagar, así que por eso ahora reestructuramos más de cinco millones de créditos de Infonavit y de Fovissste”, dijo Sheinbaum.

Lee también:

Fotografía del interior de una Vivienda del Bienestar entregada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se observa la sala, el comedor y dos dormitorios.
Desarrollo Inmobiliario

Infonavit dará descuentos de hasta 90,000 pesos en Viviendas para el Bienestar según el ingreso

¿Qué es Vivienda para el Bienestar?

Sheinbaum destacó la meta del programa Vivienda para el Bienestar de construir 1.8 millones de viviendas nuevas durante este sexenio en el país. Están dirigidas a familias que perciben hasta dos salarios mínimos y no cuentan con una vivienda adecuada.

De acuerdo con el Gobierno de México, se tiene un avance del 37% hasta el pasado 14 de septiembre sobre a la meta a cumplir para 2030.

- 667,000 viviendas contratadas para su construcción.
- 277,000 viviendas se encontraban en proceso de obra.
- 89,000 viviendas ya habían sido asignadas.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Vivienda Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fovissste

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad