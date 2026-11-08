“¡Pura tranza, pura robadera!”: Sheinbaum exhibe créditos del Infonavit y Fovissste que se volvían impagables

Sheinbaum acusó que tanto Infonavit como Fovissste se concentraron en la aprobación de créditos que eran aprovechados por constructoras privadas que ofrecían viviendas pequeñas y lejos de los centros de trabajo y de estudio, mientras ninguna de las dos instituciones construía vivienda social.
“ Fueron años que el Infonavit era pura usura. Se acercaba alguien al Infonavit, pedía un crédito, le daban un crédito y una casa que quizá quedaba a dos horas de donde vivía, de 40 metros cuadrados y, para colmo, son créditos que nunca se acababan de pagar”, acusó la presidenta.
Puso como ejemplo el caso de Francisco Toledo Castellanos, quien pidió un préstamo por 79,000 pesos y pese a pagar a lo largo de los años un total de 231,000 pesos, aún cargaba una deuda de 173,000 pesos.
“¡Cómo es posible que pidas 79,000 pesos, estés pagando y después tengas una deuda de 179,000! ¿Saben cuánto debe ahora? Nada, cero”, señaló la mandataria.
Se suma el caso de Patricia Cervantes Pastrana, quien solicitó un préstamo por 104,000 pesos, había pagado 338,000 pesos –más de tres veces el monto original– pero cuya deuda se había elevado hasta un millón 132,000 pesos.
“¡Explíquenme ustedes cómo un crédito de 104,000 pagas y pagas y pagas y debes un millón de pesos!”, cuestionó Sheinbaum.
La presidenta atribuyó las críticas al nuevo modelo de construcción de vivienda en Infonavit y Fovissste a “ los que antes robaban”.