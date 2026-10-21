¿Qué estaciones de la Línea 9 del Metro CDMX tienen servicio? Así opera tras el conato de incendio de anoche

El servicio de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México opera de manera provisional entre Tacubaya y Chabacano, en ambos sentidos, mientras personal del Sistema revisa las instalaciones tras un conato de incendio registrado entre Velódromo y Ciudad Deportiva.
De acuerdo con los avisos publicados por el Metro este miércoles 21 de octubre, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo entre Pantitlán y Chabacano, también en ambos sentidos. Las unidades pueden ubicarse sobre Talleres Gráficos.