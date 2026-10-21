¿Qué estaciones de la Línea 9 del Metro CDMX tienen servicio? Así opera tras el conato de incendio de anoche

¿Por qué está suspendido el servicio en la Línea 9?

El Metro informó que el martes por la noche se registró un conato de fuego en el bajo puente de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, presuntamente provocado por la quema de basura que se extendió hacia la zona de vías.

Aunque el fuego fue controlado y las autoridades señalaron que la situación no representaba un riesgo para los usuarios, la circulación de los trenes se vio afectada y se realizaron maniobras preventivas.

Durante la madrugada, personal de distintas áreas del Sistema llevó a cabo una revisión integral de las instalaciones fijas, incluido el cableado eléctrico y de fibra óptica, para verificar que estuvieran en condiciones de operar de manera segura.