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CDMX

¿Qué estaciones de la Línea 9 del Metro CDMX tienen servicio? Así opera tras el conato de incendio de anoche

Personal del Sistema de Transporte Colectivo revisa las instalaciones para garantizar condiciones seguras de operación. Los usuarios pueden recurrir al servicio de RTP.
mié 21 octubre 2026 08:41 AM
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Personal del Metro revisa las instalaciones eléctricas y de fibra óptica de la Línea 9 para verificar las condiciones de operación.
El Metro CDMX mantiene un servicio provisional en la Línea 9 tras un conato de incendio registrado entre Velódromo y Ciudad Deportiva. (Metro CDMX)

El servicio de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México opera de manera provisional entre Tacubaya y Chabacano, en ambos sentidos, mientras personal del Sistema revisa las instalaciones tras un conato de incendio registrado entre Velódromo y Ciudad Deportiva.

De acuerdo con los avisos publicados por el Metro este miércoles 21 de octubre, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo entre Pantitlán y Chabacano, también en ambos sentidos. Las unidades pueden ubicarse sobre Talleres Gráficos.

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¿Por qué está suspendido el servicio en la Línea 9?

El Metro informó que el martes por la noche se registró un conato de fuego en el bajo puente de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva, presuntamente provocado por la quema de basura que se extendió hacia la zona de vías.

Aunque el fuego fue controlado y las autoridades señalaron que la situación no representaba un riesgo para los usuarios, la circulación de los trenes se vio afectada y se realizaron maniobras preventivas.

Durante la madrugada, personal de distintas áreas del Sistema llevó a cabo una revisión integral de las instalaciones fijas, incluido el cableado eléctrico y de fibra óptica, para verificar que estuvieran en condiciones de operar de manera segura.

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¿Qué estaciones de la Línea 9 tienen servicio?

Mientras continúan las revisiones, los trenes de la Línea 9 circulan únicamente entre Tacubaya y Chabacano, en ambos sentidos. El tramo entre Chabacano y Pantitlán cuenta con apoyo de autobuses de RTP.

El Metro no ha informado en los avisos citados una hora para la reanudación del servicio en toda la línea, por lo que las personas usuarias deben considerar posibles demoras y tomar previsiones antes de salir.

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Recomendaciones para los usuarios del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo pidió a las personas usuarias mantenerse atentas a sus canales oficiales y seguir las indicaciones del personal mientras se realizan los trabajos de revisión.

En otro aviso, el Metro también reportó que la noche anterior se efectuó un corte de energía y maniobras para retirar una muleta que cayó a las vías de la estación Moctezuma, de la Línea 1. No se reportaron personas lesionadas y la circulación de los trenes comenzó a normalizarse paulatinamente.

El organismo recordó que la caída de objetos a las vías puede provocar cortocircuitos y demoras. En caso de que alguna pertenencia caiga a la zona de vías, pidió solicitar ayuda al personal y no intentar recuperarla por cuenta propia.

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Sistema de Transporte Colectivo Metro Ciudad de México

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