Del campo a tu ofrenda: así puedes comprar cempasúchil directo de productores en CDMX

Este año, las ofrendas de los habitantes de la Ciudad de México podrán tener más flores de cempasúchil de producciónlocal, pues la capital alcanzó cerca de 10 millones de plantas, más de 50% por encima de las 6.5 millones registradas en 2025.
Por lo que en el marco de la temporada de Día de Muertos 2026, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la venta de cempasúchil cultivado en el Suelo de Conservación.
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La apuesta es que las flores lleguen directamente del campo a las ofrendas, sin dejar de lado a quienes hacen posible su cultivo: las familias productoras de la capital.
Durante el arranque de la temporada, realizado esta semana en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó el incremento en la producción, que pasó de 6.5 millones de plantas el año pasado a cerca de 10 millones en 2026.
Además de llenar de color las casas y los altares, la compra de cempasúchil local busca fortalecer la economía de las comunidades que mantienen viva esta tradición.
¿Dónde comprar cempasúchil en CDMX?
Si ya estás preparando tu ofrenda o quieres darle un toque naranja a tu casa, hay distintos lugares donde puedes conseguir cempasúchil producido en la capital.
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que se habilitaron puntos de venta en los siguientes sitios:
- Mercado de Plantas y Flores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco. - Mercado Madre Selva, en Xochimilco. - Mercado de Flores y Plantas de Cuemanco, en Xochimilco. - Palacio de la Flor. - Paseo de la Reforma, donde se instalaron espacios de venta. - Senderos de las Almas, en Xochimilco, donde puedes conocer los campos de cultivo y disfrutar del paisaje de la zona chinampera.
Antes de salir por tus flores, puedes consultar las ubicaciones en este mapa de puntos de venta de cempasúchil en la Ciudad de México.
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Del campo a tu ofrenda: la producción de cempasúchil crece 50%
Este año, las y los productores de la capital cultivaron cerca de 10 millones de plantas de cempasúchil, un aumento superior a 50% respecto a 2025.
La producción proviene del Suelo de Conservación, donde la agricultura forma parte de la vida cotidiana de distintas comunidades y contribuye a preservar los espacios rurales de la ciudad.
Para reconocer las flores cultivadas localmente, la Sedema cuenta con el Sello Verde, un distintivo que identifica la producción y su relación con el cuidado del Suelo de Conservación.
Brandon Barrera Martínez, productor de San Luis Tlaxialtemalco e integrante de la cuarta generación de su familia dedicada al cultivo, destacó que el cempasúchil es mucho más que una flor de temporada.
Su producción representa identidad, trabajo comunitario y una tradición que cada año llega a los hogares mexicanos para acompañar las ofrendas dedicadas a quienes ya no están.