Del campo a tu ofrenda: así puedes comprar cempasúchil directo de productores en CDMX

La apuesta es que las flores lleguen directamente del campo a las ofrendas, sin dejar de lado a quienes hacen posible su cultivo: las familias productoras de la capital.

Durante el arranque de la temporada, realizado esta semana en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó el incremento en la producción, que pasó de 6.5 millones de plantas el año pasado a cerca de 10 millones en 2026.

Además de llenar de color las casas y los altares, la compra de cempasúchil local busca fortalecer la economía de las comunidades que mantienen viva esta tradición.

Los campos de cempasúchil del Suelo de Conservación de la Ciudad de México abastecen la temporada de Día de Muertos. (Foto: Sedema)

¿Dónde comprar cempasúchil en CDMX?

Si ya estás preparando tu ofrenda o quieres darle un toque naranja a tu casa, hay distintos lugares donde puedes conseguir cempasúchil producido en la capital.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que se habilitaron puntos de venta en los siguientes sitios:

- Mercado de Plantas y Flores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco.

- Mercado Madre Selva, en Xochimilco.

- Mercado de Flores y Plantas de Cuemanco, en Xochimilco.

- Palacio de la Flor.

- Paseo de la Reforma, donde se instalaron espacios de venta.

- Senderos de las Almas, en Xochimilco, donde puedes conocer los campos de cultivo y disfrutar del paisaje de la zona chinampera.

Antes de salir por tus flores, puedes consultar las ubicaciones en este mapa de puntos de venta de cempasúchil en la Ciudad de México.