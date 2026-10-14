El desfile de Día de Muertos tomará las calles de CDMX: conoce la ruta, fecha y hora del recorrido

¿Cuándo será el Desfile del Día de Muertos?

La cita será el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas sobre avenida Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora rumbo al Centro Histórico. El recorrido continuará hasta conectar con la calle 5 de Mayo, para finalmente ingresar a la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Zócalo capitalino, punto de cierre del desfile.

Alternativas viales ante el Desfile del Día de Muertos

Debido al cierre vial que se implementará en el trayecto del desfile, se sugieren las siguientes opciones para facilitar la circulación:

- José María Izazaga

- Fray Servando Teresa de Mier

- Eje 1 Oriente

- Eje 1 Norte

-Circuito Interior

- Avenida Chapultepec

Se prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informe sobre la ruta final del desfile y recomiende a los automovilistas sobre anticipar tiempos de traslado y respetar las indicaciones de los elementos de tránsito asignados a la zona.

Previamente, el gobierno capitalino sugirió a los artistas que deseen participar con adornos de carros alegóricos podrán hacerlo tomando en cuenta temáticas como los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez y Blanca Estela Pavón.

El décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel y Evita Muñoz Chachita, entre otros.

Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025

Al llegar al Zócalo de la CDMX, los asistentes y participantes del Desfile del Día de Muertos, así como turistas, podrán disfrutar de la Ofrenda Monumental del Zócalo, que podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

En esta ocasión, la Catrina, creada por el artista José Guadalupe Posada, será el personaje principal del altar monumental, y en donde se podrán observar otras esculturas de cartonería, además de la iluminación en las fachadas de los edificios gubernamentales que rodean la plaza.