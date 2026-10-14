Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

El desfile de Día de Muertos tomará las calles de CDMX: conoce la ruta, fecha y hora del recorrido

Esta ocasión se cumplen 10 años desde la primera edición de este desfile que actualmente se conoce alrededor del mundo por sus multiculturalidad.
mié 14 octubre 2026 05:18 PM
Añadir Expansión Política en Google
Dos catrinas gigantes con huipiles. Hombres y mujeres vestidos de blanco y azul con maquillaje de catrinas.jpg
En desfile congrega a cientos de personas que ven a distintos contingentes participar. Este año se cumplen 10 años desde que se realizó la primera edición. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ofreció más detalles acerca del Desfile del Día de Muertos, un evento multicultural por el que México es reconocido a nivel mundial y por el que incluso llegan turistas nacionales e internacionales desde finales de octubre y principios de noviembre, con el objetivo de disfrutar de toda la cosmogonía de estas fechas.

El primer desfile se llevó a cabo el 29 de octubre de 2016, y se inspiró parcialmente en la escena inicial de la película 007: Spectre de James Bond, por lo que este año se cumple la década de que se lleva a cabo.

Publicidad

¿Cuándo será el Desfile del Día de Muertos?

La cita será el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas sobre avenida Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora rumbo al Centro Histórico. El recorrido continuará hasta conectar con la calle 5 de Mayo, para finalmente ingresar a la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Zócalo capitalino, punto de cierre del desfile.

Alternativas viales ante el Desfile del Día de Muertos

Debido al cierre vial que se implementará en el trayecto del desfile, se sugieren las siguientes opciones para facilitar la circulación:

- José María Izazaga

- Fray Servando Teresa de Mier

- Eje 1 Oriente

- Eje 1 Norte

-Circuito Interior

- Avenida Chapultepec

Se prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informe sobre la ruta final del desfile y recomiende a los automovilistas sobre anticipar tiempos de traslado y respetar las indicaciones de los elementos de tránsito asignados a la zona.

Previamente, el gobierno capitalino sugirió a los artistas que deseen participar con adornos de carros alegóricos podrán hacerlo tomando en cuenta temáticas como los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez y Blanca Estela Pavón.

El décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel y Evita Muñoz Chachita, entre otros.

Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025

Al llegar al Zócalo de la CDMX, los asistentes y participantes del Desfile del Día de Muertos, así como turistas, podrán disfrutar de la Ofrenda Monumental del Zócalo, que podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

En esta ocasión, la Catrina, creada por el artista José Guadalupe Posada, será el personaje principal del altar monumental, y en donde se podrán observar otras esculturas de cartonería, además de la iluminación en las fachadas de los edificios gubernamentales que rodean la plaza.

Publicidad

Otra de las ofrendas que son populares son las que se colocan en las islas de Ciudad Universitaria, este año podrán disfrutarlas desde el 31 de octubre al 2 de noviembre.

La Unesco, el único organismo internacional de la ONU que trata la cultura, reconoció en 2008 el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su significado de expresión tradicional y contemporánea, además de representativa y comunitaria.

De acuerdo con la Unesco, “el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México".

Leer más:

Personas con papel picado como vestidos y máscaras de calavera.jpg
CDMX

Los eventos por Día de Muertos en la CDMX empiezan desde octubre

¿Cuándo se celebra el Día de Muertos en la CDMX?

El 1 de noviembre, que celebra a Todos los Santos, está dedicado a los niños que fallecieron, mientras que el 2 de noviembre honra a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos, en la mayor parte de los hogares mexicanos se colocan ofrendas destinadas a los familiares, amigos y mascotas que ya fallecieron.

En algunos sitios, el 28 de octubre se conmemoran a las personas que murieron a causa de un accidente o de manera trágica, y el 30 se espera a los niños que murieron sin ser bautizados.

Publicidad

En la CDMX se prevé una diversidad de eventos como festivales, desfiles, megaofrendas y rodadas en bicicleta como parte de los festejos de esta celebración.

Tags

Día de Muertos Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad