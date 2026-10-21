Hoy No Circula 21 de octubre: así aplica el programa en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 21 de octubre de 2026, conviene que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y no respetarlo puede traducirse en una multa considerable.
La restricción vehicular se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu auto termine en el corralón.
Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa?
Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro.
Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
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Y el gasto puede aumentar todavía más, ya que las autoridades también pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, estancia y diversos trámites.