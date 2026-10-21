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CDMX

Hoy No Circula 21 de octubre: así aplica el programa en CDMX y Edomex este miércoles

Conoce qué autos deben quedarse en casa, en qué horario aplica la restricción y cuánto podrías pagar de multa si ignoras el programa.
mié 21 octubre 2026 04:53 AM
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hoy no circula miercoles 27 de marzo 2024
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu auto este miércoles 21 de octubre de 2026, conviene que primero revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y no respetarlo puede traducirse en una multa considerable.

La restricción vehicular se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu auto termine en el corralón.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este miércoles deben suspender su circulación los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 1 o 2

-Vehículos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu automóvil cumple con alguna de estas características, lo mejor es evitar utilizarlo durante el horario restringido, ya que podrías ser sancionado.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)


¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este miércoles sí pueden circular con normalidad:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir de casa, revisa bien el holograma y el último número de tu placa para confirmar si puedes circular.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula, una medida extraordinaria que solo se aplica cuando hay contingencias ambientales por mala calidad del aire.

Un cuerpo de agua a cielo abierto; a las orillas hay árboles y una infraestructura en color blanco y azul.jpg
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En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones adicionales entrarían en vigor al día siguiente, no el mismo miércoles.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, las restricciones abarcan los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

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-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro.

Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

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Y el gasto puede aumentar todavía más, ya que las autoridades también pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica pagar arrastre, estancia y diversos trámites.

Tags

Ciudad de México Contaminación ambiental automóviles, movilidad

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