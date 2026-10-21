Automovilistas y madres buscadoras se enfrentan en la México-Toluca por bloqueo y cierre de la carretera

En el bloqueo participan integrantes del Colectivo Mariposas Destellando buscando corazones y justicia, quienes llevan más de 24 horas en el lugar; ante esto, automovilistas ya han tenido conatos de bronca con los familiares de personas desaparecidas, donde dos mujeres resultaron golpeadas. Sin embargo, los inconformes informaron que continuarán el bloqueo hasta tener respuesta por parte de las autoridades y exigen la presencia del fiscal del Edomex, José Luis Cervantes Martínez.

A través de Facebook, el colectivo de madres buscadoras compartió un video en donde se escuchan los reclamos de los automovilistas y se observa cómo algunas personas quitan las carpas y lonas que colocaron para resguardarse durante la noche.

Debido a la manifestación, hay largas filas de automóviles, transporte pesado y motociclistas quienes desean avanzar rumbo a la CDMX; sin embargo, algunos tuvieron que pernoctar en la vialidad. Los conatos de enfrentamientos surgieron durante la mañana de este miércoles.

Las madres buscadoras colocaron lonas y pancartas con fichas de búsqueda y fotografías de sus familiares desaparecidos en el bloque que se encuentra a la altura de una plaza comercial en el municipio de Lerma, y aunque por algunos momentos reabren la circulación por un carril, la congestión vial se mantiene.