Automovilistas y madres buscadoras se enfrentan en la México-Toluca por bloqueo y cierre de la carretera

El bloqueo que mantienen madres y familiares de personas desaparecidas a la altura del municipio de Lerma sobre la carretera México-Toluca provocó una serie de enfrentamientos con algunos automovilistas que se encuentran desesperados por avanzar sobre la vialidad que está afectada por segundo día consecutivo.
Desde aproximadamente las 11:00 horas del martes 20 de octubre, un grupo de madres buscadoras se manifiestan para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México avances en las investigaciones por estos casos de personas no localizadas.
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En el bloqueo participan integrantes del Colectivo Mariposas Destellando buscando corazones y justicia, quienes llevan más de 24 horas en el lugar; ante esto, automovilistas ya han tenido conatos de bronca con los familiares de personas desaparecidas, donde dos mujeres resultaron golpeadas. Sin embargo, los inconformes informaron que continuarán el bloqueo hasta tener respuesta por parte de las autoridades y exigen la presencia del fiscal del Edomex, José Luis Cervantes Martínez.
A través de Facebook, el colectivo de madres buscadoras compartió un video en donde se escuchan los reclamos de los automovilistas y se observa cómo algunas personas quitan las carpas y lonas que colocaron para resguardarse durante la noche.
Debido a la manifestación, hay largas filas de automóviles, transporte pesado y motociclistas quienes desean avanzar rumbo a la CDMX; sin embargo, algunos tuvieron que pernoctar en la vialidad. Los conatos de enfrentamientos surgieron durante la mañana de este miércoles.
Las madres buscadoras colocaron lonas y pancartas con fichas de búsqueda y fotografías de sus familiares desaparecidos en el bloque que se encuentra a la altura de una plaza comercial en el municipio de Lerma, y aunque por algunos momentos reabren la circulación por un carril, la congestión vial se mantiene.
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Entre las vialidades que se encuentran afectadas son la del Libramiento Bicentenario, en Xonacatlán, y la autopista al municipio de Naucalpan.
¿Cuáles son las rutas alternas por el bloqueo en la México-Toluca?
El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Estado de México informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre las siguientes alternativas viales:
Se recomienda evitar la zona si no es muy necesario circular por ella o bien, tomar vías alternas. Este día también se tiene prevista una mega marcha por parte de trabajadores inconformes y jubilados del IMSS.