Hoy No Circula 19 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, aplica en los siguientes municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas se aplican desde el 1 de enero de 2026.