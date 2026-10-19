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CDMX

Hoy No Circula 19 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Un descuido puede costarte miles de pesos. Consulta qué autos descansan este lunes y evita multas y corralón en el Valle de México.
lun 19 octubre 2026 05:01 AM
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hoy no circula lunes 25 de marzo 2024
Este lunes 19 de octubre opera el Hoy No Circula en la capital y Estado de México de 5:00 a 22:00 horas. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Si tienes planeado manejar este lunes 19 de octubre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de terminar en el corralón.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico.

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¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes 23 de febrero la restricción aplica para los vehículos que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción y pueden transitar con normalidad:

En la imagen se observa un stand del INE que figura una credencial de elector gigante con un recuadro donde las personas colocan la cara para tomarse fotos.
México

¿Cumples 18 años antes del 6 de junio de 2027? Tienes hasta el 25 de enero para tramitar tu credencial del INE


-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

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¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.

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Estados

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En el Estado de México, aplica en los siguientes municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas se aplican desde el 1 de enero de 2026.

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Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto se suma el posible arrastre al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.

Tags

Ciudad de México Contaminación ambiental automóviles, movilidad

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