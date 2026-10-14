Hoy No Circula 14 de octubre: qué vehículos descansan y cuáles están exentos en CDMX y Edomex

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación ayuda a evitar contratiempos, gastos imprevistos y problemas con las autoridades de tránsito.



En una de las zonas urbanas con mayor parque vehicular del país, consultar el calendario antes de salir no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre un trayecto sin incidentes o una multa.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.