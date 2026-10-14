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CDMX

Hoy No Circula 14 de octubre: qué vehículos descansan y cuáles están exentos en CDMX y Edomex

Consulta qué vehículos no circulan este miércoles 14 de octubre en Ciudad de México y Estado de México, en qué horario aplica el programa y quiénes están exentos.
mié 14 octubre 2026 05:02 AM
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Hoy No Circula
No respetar el Hoy No Circula puede implicar multas de hasta 3,519 pesos. (Graciela López Herrera)

Si tienes previsto usar el auto este miércoles 14 de octubre en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene verificar antes si tu vehículo puede circular.

El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas e incluso en el envío del vehículo al corralón.

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La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación ayuda a evitar contratiempos, gastos imprevistos y problemas con las autoridades de tránsito.

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En una de las zonas urbanas con mayor parque vehicular del país, consultar el calendario antes de salir no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre un trayecto sin incidentes o una multa.

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

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¿Qué autos sí pueden circular?

En contraste, sí pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa tanto el holograma como el último dígito de tu placa para evitar errores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la calidad del aire alcanza niveles críticos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental.

En caso de activarse, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente de la declaratoria.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

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En el Estado de México, la medida se aplica en municipios de la zona conurbada, entre ellos:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

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Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Ignorar el programa puede resultar costoso. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto puede sumarse el gasto por arrastre al corralón, estancia del vehículo y trámites administrativos.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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