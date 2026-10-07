Hoy No Circula 7 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

¿Qué autos sí pueden circular?

En contraste, sí pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa tanto el holograma como el último dígito de tu placa para evitar errores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la calidad del aire alcanza niveles críticos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental.

En caso de activarse, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente de la declaratoria.





¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, la medida se aplica en municipios de la zona conurbada, entre ellos: