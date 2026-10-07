Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 7 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Consulta qué terminaciones de placa, engomados y hologramas tienen restricción este miércoles y qué vehículos quedan exentos del programa.
mié 07 octubre 2026 06:00 AM
Añadir Expansión Política en Google
El Programa Hoy No Circula es una medida ambiental y de tránsito que sirve para reducir la contaminación del aire y regular el flujo de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México.
No respetar el programa Hoy No Circula puede implicar multas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Antes de salir en automóvil este miércoles 30 de septiembre de 2026, los conductores de la Zona Metropolitana del Valle de México deben verificar si su vehículo puede circular.

El programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México y el Estado de México, con restricciones que dependen del holograma, engomado y terminación de placa.

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, y circular sin respetarla puede terminar en una multa e incluso en el traslado del automóvil al corralón.

Publicidad

¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

¿Qué autos sí pueden circular?

En contraste, sí pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa tanto el holograma como el último dígito de tu placa para evitar errores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la calidad del aire alcanza niveles críticos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental.

En caso de activarse, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente de la declaratoria.

Hombre instalando una nueva pantalla en la parte frontal del carro. Estas pantallas suelen funcionar para controlar el infoentretenimiento.
CDMX

Cuidado si le instalaste una pantalla nueva a tu carro, en CDMX esto no solo amerita multa


¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, la medida se aplica en municipios de la zona conurbada, entre ellos:

Publicidad

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Ignorar el programa puede resultar costoso. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto puede sumarse el gasto por arrastre al corralón, estancia del vehículo y trámites administrativos.

jac-e-10-x.jpeg
Empresas

JAC E10X se corona como el eléctrico más barato de México, y además te libra de la verificación para siempre

Publicidad

Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones y complicaciones en tus traslados:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto

-Revisa la calidad del aire en el Valle de México

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas, también contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas más grandes del país.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad