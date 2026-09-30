Este jueves 1 de octubre, se mantiene vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México desde las 5:00 hasta las 22:00 hrs. Si sales en carro, conviene revisar qué carros no pueden salir para evitar multas elevadas.
Hoy No Circula jueves 1 de octubre: estos son los carros que no pueden salir
¿Qué autos no pueden circular este jueves?
El calendario oficial señala que este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:
-Engomado verde
-Placas con terminación 1 o 2
-Holograma 1 o 2
Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad: transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.
¿Quiénes sí pueden circular?
El Hoy No Circula contempla varias excepciones. Este jueves sí pueden circular:
Vehículos con holograma 0 o 00
Autos eléctricos o híbridos
Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2
Antes de salir, revisa el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas, ya que estos tres elementos determinan si tu vehículo debe quedarse en casa.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora, no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.
Si las autoridades llegaran a declarar contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente del anuncio, no el mismo día.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
En la Ciudad de México, la medida se aplica en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, la restricción opera en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican el programa de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.
Multas por incumplir el Hoy No Circula
No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas multas se aplican a los conductores que circulen durante el horario restringido sin estar autorizados.
Recomendaciones antes de salir
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar los reportes de calidad del aire
-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales
Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras lo agradecerán.