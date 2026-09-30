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CDMX

Hoy No Circula jueves 1 de octubre: estos son los carros que no pueden salir

Antes de salir, revisa si tu carro puede circular; de lo contrario, podrías recibir una multa de más de 3,000 pesos.
mié 30 septiembre 2026 07:36 PM
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Tráfico en la Glorieta de la Diana, en la Ciudad de México.
No respetar el programa Hoy No Circula puede resultar en sanciones de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro.)

Este jueves 1 de octubre, se mantiene vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México desde las 5:00 hasta las 22:00 hrs. Si sales en carro, conviene revisar qué carros no pueden salir para evitar multas elevadas.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

El calendario oficial señala que este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad: transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)


¿Quiénes sí pueden circular?

El Hoy No Circula contempla varias excepciones. Este jueves sí pueden circular:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa el color del engomado, el holograma y el último dígito de las placas, ya que estos tres elementos determinan si tu vehículo debe quedarse en casa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

Si las autoridades llegaran a declarar contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente del anuncio, no el mismo día.

Palanca de un carro automático de gama media, con Auto Hold y botón de Parking.
¿Cansado del clutch? Estos hatchback, sedanes y SUV automáticos son los más accesibles en México Dejar atrás el clutch no necesariamente obliga a brincar a las versiones más caras. Entre los modelos de entrada hay diferencias importantes en precio, transmisión, seguridad y equipamiento.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican el programa de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar el Hoy No Circula puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas multas se aplican a los conductores que circulen durante el horario restringido sin estar autorizados.

Hombre deja estacionada su camioneta en una pendiente. Estacionarse mal en una pendiente en la CDMX implica una multa, pues pude ocasionar un accidente vial o peatonal.
El error al estacionar tu carro en una pendiente que amerita multa aún con el freno de mano bien puesto Quedar mal estacionado en una pendiente de la Ciudad de México puede hacerte acreedor a una multa de mas de 2,000 pesos.

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Recomendaciones antes de salir

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras lo agradecerán.

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Ciudad de México

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