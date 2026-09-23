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CDMX

¿Qué autos no circulan el miércoles 23 de septiembre? Así aplica el Hoy No Circula

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y contempla distintas excepciones, entre ellas vehículos con hologramas 00 y 0.
mié 23 septiembre 2026 06:02 AM
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Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula establece qué vehículos deben descansar cada día de acuerdo con el color del engomado, la terminación de placa y el holograma. (Pixabay)

Este miércoles 23 de septiembre el programa Hoy No Circula operará de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, además las zonas metropolitanas se encuentran sin contingencia ambiental.

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¿Qué autos no circulan este miércoles 23 de septiembre?

El Hoy No Circula de este miércoles aplica para:

  • Engomado: rojo
  • Terminación de placas: 3 y 4
  • Hologramas: 1 y 2
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas
Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)


¿Qué autos sí pueden circular?

Para esta mitad de semana, están exentos del programa los vehículos con holograma 00 y 0, así como los automóviles eléctricos e híbridos. También existen otras excepciones para vehículos de emergencia, transporte escolar y determinadas unidades con autorización oficial.

Estas exenciones pueden modificarse si las autoridades ambientales decretan una contingencia y aplican medidas adicionales.

Aeropuerto Internacional de Tulum
Grupo Mundo Maya no solo opera hoteles, también aeropuertos: todo lo que opera la empresa estatal Grupo Mundo Maya tiene presencia en distintos estados del país y su operación va desde el aeropuerto de Tulum hasta hoteles, parques, museos y estaciones de combustible.


¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles?

Al momento, no hay contingencia ambiental activa en las zonas metropolitanas del Estado de México, por lo que el programa opera con sus restricciones habituales.

La situación puede cambiar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) determina activar una contingencia ambiental, por lo que los automovilistas deberán estar atentos a los avisos oficiales.

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¿En qué municipios del Edomex aplica?

El programa contempla municipios de las zonas metropolitanas del Valle de México.

Además de la capital, se encuentran, entre otros, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

También aplica en municipios de las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la regulación estatal.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

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Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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