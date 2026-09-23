¿Qué autos no circulan el miércoles 23 de septiembre? Así aplica el Hoy No Circula

¿En qué municipios del Edomex aplica?
El programa contempla municipios de las zonas metropolitanas del Valle de México.
Además de la capital, se encuentran, entre otros, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
También aplica en municipios de las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la regulación estatal.
¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.
Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:
- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.
- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.