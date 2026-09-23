¿Qué autos no circulan el miércoles 23 de septiembre? Así aplica el Hoy No Circula

¿Qué autos no circulan este miércoles 23 de septiembre?

El Hoy No Circula de este miércoles aplica para:

Engomado: rojo

Terminación de placas: 3 y 4

Hologramas: 1 y 2

Horario: 5:00 a 22:00 horas

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)





¿Qué autos sí pueden circular?

Para esta mitad de semana, están exentos del programa los vehículos con holograma 00 y 0, así como los automóviles eléctricos e híbridos. También existen otras excepciones para vehículos de emergencia, transporte escolar y determinadas unidades con autorización oficial.

Estas exenciones pueden modificarse si las autoridades ambientales decretan una contingencia y aplican medidas adicionales.





¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles?

Al momento, no hay contingencia ambiental activa en las zonas metropolitanas del Estado de México, por lo que el programa opera con sus restricciones habituales.

La situación puede cambiar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) determina activar una contingencia ambiental, por lo que los automovilistas deberán estar atentos a los avisos oficiales.