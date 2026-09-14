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México

Suena la alerta sísmica y vas manejando: estos errores pueden ponerte en mayor riesgo

Al vivir en un país con alta actividad sísmica, es necesario saber cómo actuar en todo momento y así reducir riesgos.
lun 14 septiembre 2026 02:46 PM
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Hombre conduce un auto.
Capufe emitió una serie de recomendaciones para actuar ante un sismo. (Jair Rangel /Getty Images)

México es un país con alta actividad sísmica, por lo que estar preparados para una eventual emergencia en cualquier momento es de vital importancia.

Aunque la mayoría de protocolos se centran en el desalojo de edificios y viviendas, es necesario saber cómo actuar si suena la alerta sísmica mientras se realiza otra actividad, como conducir un auto.

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¿Qué hacer cuando comienza a sonar la alerta sísmica?

Gran parte del territorio nacional es propensa a resentir los efectos de un sismo. Si bien las zonas de mayor impacto se ubican en la costa del Pacífico, como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los movimientos telúricos se pueden percibir en estados de la zona centro del país.

Para evitar tragedias, México cuenta con un sistema de alertamiento sísmico que ayuda a evacuar ciudades con algunos segundos previos al comienzo del movimiento. Si estas conduciendo un vehículo cuando comienza a sonar la alerta, estas son las recomendaciones:

- Disminuye la velocidad: reduce la marcha del vehículo de manera gradual para evitar accidentes.

- Enciende las luces intermitentes: recuerda que son una herramienta crucial para alertar a otros conductores sobre riesgos en el camino.

- Si es posible, oríllate en un lugar seguro: evita detenerte junto a puentes, edificios, postes, cableado, edificios altos, árboles o anuncios espectaculares.

Altavoces del sistema de alerta sísmica
La alerta sísmica busca salvaguardar la integridad de la población ante un sismo. (Rogelio Morales Ponce)

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¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras conduzco?

En caso de que sea perceptible movimiento después de la activación de la alerta sísmica, Caminos y Puentes Federales emite las siguientes recomendaciones:

- Permanece al interior del auto, retira el cinturón de seguridad por si es necesario abandonar el vehículo.

- Permanece en posición fetal.

- Si es necesario y observas el colapso de estructuras cercanas, sal del auto y ubícate en un lugar seguro.

- Por ninguna razón busques protegerte debajo del auto.

Altavoces de la alerta sísmica en un poste, abajo tienen el logo de la CDMX y de fondo se ve el Ángel de la Independencia.
Segundo Simulacro Nacional 2026: cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica en la CDMX El ejercicio incluirá cinco escenarios de sismo, el envío de alertas a celulares y el registro de viviendas, escuelas y centros de trabajo para obtener una constancia de participación.

¿Qué hacer después del sismo?

- Después del sismo, avanza a baja velocidad. Es posible que algunas personas permanezcan en las calles.

- Verifica las condiciones del camino, es probable que se registren daños sobre la vialidad, como grietas, o por la caída de escombros.

- Enciende la radio para informarte sobre sucesos y eventuales instrucciones que emitan autoridades.

- Es probable que los semáforos hayan dejado de funcionar, por lo que si es el caso, se debe aplicar el paso “uno por uno”.

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Recuerda que ante una emergencia de este tipo, sin importar si circulas en carretera o en una zona urbana, es necesario mantener la calma en todo momento y transmitirla a los demás pasajeros.

Mantenerse sereno al escuchar la alerta sísmica, durante el sismo y después del fenómeno puede hacer la diferencia para protegerse a sí mismo y a las personas cercanas.

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Alerta sísmica Sismos sismos

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