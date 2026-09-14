Suena la alerta sísmica y vas manejando: estos errores pueden ponerte en mayor riesgo

México es un país con alta actividad sísmica, por lo que estar preparados para una eventual emergencia en cualquier momento es de vital importancia.
Aunque la mayoría de protocolos se centran en el desalojo de edificios y viviendas, es necesario saber cómo actuar si suena la alerta sísmica mientras se realiza otra actividad, como conducir un auto.
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¿Qué hacer cuando comienza a sonar la alerta sísmica?
Gran parte del territorio nacional es propensa a resentir los efectos de un sismo. Si bien las zonas de mayor impacto se ubican en la costa del Pacífico, como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los movimientos telúricos se pueden percibir en estados de la zona centro del país.
Para evitar tragedias, México cuenta con un sistema de alertamiento sísmico que ayuda a evacuar ciudades con algunos segundos previos al comienzo del movimiento. Si estas conduciendo un vehículo cuando comienza a sonar la alerta, estas son las recomendaciones:
- Disminuye la velocidad: reduce la marcha del vehículo de manera gradual para evitar accidentes.
- Enciende las luces intermitentes: recuerda que son una herramienta crucial para alertar a otros conductores sobre riesgos en el camino.
- Si es posible, oríllate en un lugar seguro: evita detenerte junto a puentes, edificios, postes, cableado, edificios altos, árboles o anuncios espectaculares.
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¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras conduzco?
En caso de que sea perceptible movimiento después de la activación de la alerta sísmica, Caminos y Puentes Federales emite las siguientes recomendaciones:
- Permanece al interior del auto, retira el cinturón de seguridad por si es necesario abandonar el vehículo.
- Permanece en posición fetal.
- Si es necesario y observas el colapso de estructuras cercanas, sal del auto y ubícate en un lugar seguro.
- Por ninguna razón busques protegerte debajo del auto.