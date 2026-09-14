Suena la alerta sísmica y vas manejando: estos errores pueden ponerte en mayor riesgo

¿Qué hacer cuando comienza a sonar la alerta sísmica?

Gran parte del territorio nacional es propensa a resentir los efectos de un sismo. Si bien las zonas de mayor impacto se ubican en la costa del Pacífico, como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los movimientos telúricos se pueden percibir en estados de la zona centro del país.

Para evitar tragedias, México cuenta con un sistema de alertamiento sísmico que ayuda a evacuar ciudades con algunos segundos previos al comienzo del movimiento. Si estas conduciendo un vehículo cuando comienza a sonar la alerta, estas son las recomendaciones:

- Disminuye la velocidad: reduce la marcha del vehículo de manera gradual para evitar accidentes.

- Enciende las luces intermitentes: recuerda que son una herramienta crucial para alertar a otros conductores sobre riesgos en el camino.

- Si es posible, oríllate en un lugar seguro: evita detenerte junto a puentes, edificios, postes, cableado, edificios altos, árboles o anuncios espectaculares.