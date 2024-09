"No hay para cuándo regresar": afectados del 19S que esperan volver a su hogar

Rosa también pide a la próxima mandataria no dejar en el olvido a los damnificados de Pestalozzi 611.

“Le pedimos que no se olviden de nosotros. A veces sentimos de verdad que nos tratan como limosneros y no lo somos, somos beneficiarios de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México”, asegura.

Jabnely Maldonado, Comisionada para la Reconstrucción, afirma que se han atendido 21,801 viviendas y hay 283 más –tomando en cuenta departamentos– que aún están por iniciar y que estarán a cargo del Instituto de Vivienda.

“(Las familias) cuentan con la certeza jurídica del instrumento que ampara la realización de sus obras que están a cargo del Instituto de Vivienda y además que, afortunadamente, para su certeza y su seguridad, cuentan con la suficiencia presupuestal”, señala la funcionaria en entrevista con Expansión Política.

A solo unos días de terminar la actual administración y que arranque el gobierno de Clara Brugada el próximo 5 de octubre, Maldonado asegura que todas las viviendas pendientes de reconstrucción o rehabilitación estarán terminadas.

“A las familias que aún están con sus procesos de reconstrucción en marcha decirles que no les vamos a desamparar en el sentido de que se olviden porque hay un cambio de administración, por supuesto que no, seguimos atentos en su proceso. Viene también un gobierno humanista, que va a darle continuidad a este programa y además se contemplaron todos los recursos para que no hubiese ningún impedimento en la conclusión de las obras”, prometió la comisionada.