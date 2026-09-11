Hoy No Circula en CDMX y Edomex: así aplica la restricción del viernes 11 de septiembre

¿Qué autos no circulan el viernes 11 de septiembre?

Para este viernes, la restricción corresponde a los vehículos con engomado azul y placas terminadas en 0 y 9, siempre que cuenten con holograma 1 o 2.

Estos automóviles deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido por el programa.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)



La restricción aplica tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México que forman parte del programa Hoy No Circula.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

Los vehículos sujetos a la restricción no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas.

Esto significa que la limitación comienza desde las primeras horas de la mañana y se mantiene durante buena parte del día, por lo que los automovilistas deben considerar el horario antes de utilizar su vehículo.

¿Qué pasa con los autos con holograma 0 y 00?

Los vehículos que cuentan con holograma 0 o 00 están exentos de las restricciones ordinarias del programa, por lo que pueden circular durante este viernes.

También existen otras excepciones contempladas por el programa, por lo que el holograma del vehículo es un dato importante para saber si debe cumplir con la medida.