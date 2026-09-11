Hoy No Circula en CDMX y Edomex: así aplica la restricción del viernes 11 de septiembre

¿El Hoy No Circula aplica en toda la CDMX?
El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en municipios del Estado de México que participan en el esquema.
Por ello, un vehículo que tenga restringida la circulación no puede simplemente trasladarse a un municipio mexiquense incluido en el programa para evitar la medida. En territorio de Edomex aplica en:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, el programa también opera en:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:
-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs
-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs
Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.