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CDMX

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: así aplica la restricción del viernes 11 de septiembre

Si tienes pensado manejar este viernes, revisa cómo aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex y evita una multa.
vie 11 septiembre 2026 06:01 AM
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Hoy No Circula
Los conductores deben revisar la terminación de sus placas, el engomado y el holograma para saber si pueden circular este viernes. (Archivo)

Si tienes pensado utilizar el automóvil este viernes 11 de septiembre, conviene revisar las restricciones del programa Hoy No Circula antes de salir, ya que algunos vehículos tendrán que dejar las calles de la Ciudad de México y parte del Estado de México durante varias horas.

La medida forma parte del programa ambiental que busca reducir la cantidad de vehículos que circulan diariamente y, con ello, las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué autos no circulan el viernes 11 de septiembre?

Para este viernes, la restricción corresponde a los vehículos con engomado azul y placas terminadas en 0 y 9, siempre que cuenten con holograma 1 o 2.

Estos automóviles deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido por el programa.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)


La restricción aplica tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México que forman parte del programa Hoy No Circula.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula?

Los vehículos sujetos a la restricción no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas.

Esto significa que la limitación comienza desde las primeras horas de la mañana y se mantiene durante buena parte del día, por lo que los automovilistas deben considerar el horario antes de utilizar su vehículo.

¿Qué pasa con los autos con holograma 0 y 00?

Los vehículos que cuentan con holograma 0 o 00 están exentos de las restricciones ordinarias del programa, por lo que pueden circular durante este viernes.

También existen otras excepciones contempladas por el programa, por lo que el holograma del vehículo es un dato importante para saber si debe cumplir con la medida.

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¿El Hoy No Circula aplica en toda la CDMX?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en municipios del Estado de México que participan en el esquema.

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Por ello, un vehículo que tenga restringida la circulación no puede simplemente trasladarse a un municipio mexiquense incluido en el programa para evitar la medida. En territorio de Edomex aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

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¿Hay doble Hoy No Circula?

Las restricciones anteriores corresponden al programa Hoy No Circula en condiciones normales.

En caso de que la autoridad ambiental active una contingencia atmosférica, pueden establecerse medidas adicionales y dejar de aplicar temporalmente el esquema ordinario.

Por ello, los automovilistas deben revisar los avisos de las autoridades ambientales si se anuncia una contingencia para ese día.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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