Policías de CDMX deberán 'checar tarjeta' ante vecinos con nuevo 'Código 1'

¿Cómo funcionará 'Código 1: Policía en tu calle'?

La nueva estrategia de proximidad tiene el objetivo de asegurar que todas las calles de la capital tengan presencia de la Policía capitalina. ‘ Código 1: Policía en tu calle’ funcionará bajo el siguiente esquema:

- Cada uno de los 1,022 cuadrantes en los que se divide la Ciudad de México tendrá asignado dos patrullas, con dos policías por vehículo en dos turnos.

- Cada pareja de policías será responsable de una mitad del sector, y deberá patrullar cada una de las calles y callejones –en vehículo o a pie– durante la semana.

- Los patrullajes serán supervisados por ‘ Enlaces por la paz’, que son vecinas y vecinos seleccionados en asambleas realizadas en cada cuadrante y que firmarán a cada pareja de policías que cumplieron con su patrullaje, además de mantener contacto directo con los elementos de la SSC.



- Todos los sectores serán patrullados de 5:00 a 21:00 horas y se difundirá un mensaje en audio para que las y los habitantes identifiquen que se trata del Código 1.

- En zonas de alta incidencia delictiva , la Policía capitalina deberá mantener su presencia las 24 horas, los siete días de la semana.

La jefa de Gobierno afirmó que serán las y los ciudadanos quienes evaluarán a la Policía de su sector, además de la supervisión que realice la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y el monitoreo con GPS que se puede realizar en cada patrulla.