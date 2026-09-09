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CDMX

Policías de CDMX deberán 'checar tarjeta' ante vecinos con nuevo 'Código 1'

La nueva estrategia de seguridad lanzada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca garantizar que cada una de las calles de la CDMX sea patrullada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
mié 09 septiembre 2026 03:30 PM
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Policías y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Serán 2,044 patrullas y 8,176 policías asignados al patrullaje diario de las calles de la Ciudad de México con la nueva estrategia 'Código 1: Policía en tu calle'. (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com)

La estrategia ‘Código 1: Policía en tu calle’ con 2,044 patrullas y 8,176 policías busca que cada una de las calles de la Ciudad de México sean patrulladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), siendo supervisados por vecinas y vecinos.

No basta con tener más patrullas, queremos una policía que cada día sea más conocida y reconocida por los vecinos y por su comunidad, que conozca su territorio y que conozca a la gente”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al lanzar la estrategia en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón.

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¿Cómo funcionará 'Código 1: Policía en tu calle'?

La nueva estrategia de proximidad tiene el objetivo de asegurar que todas las calles de la capital tengan presencia de la Policía capitalina. ‘ Código 1: Policía en tu calle’ funcionará bajo el siguiente esquema:

- Cada uno de los 1,022 cuadrantes en los que se divide la Ciudad de México tendrá asignado dos patrullas, con dos policías por vehículo en dos turnos.

- Cada pareja de policías será responsable de una mitad del sector, y deberá patrullar cada una de las calles y callejones –en vehículo o a pie– durante la semana.

- Los patrullajes serán supervisados por ‘ Enlaces por la paz’, que son vecinas y vecinos seleccionados en asambleas realizadas en cada cuadrante y que firmarán a cada pareja de policías que cumplieron con su patrullaje, además de mantener contacto directo con los elementos de la SSC.

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- Todos los sectores serán patrullados de 5:00 a 21:00 horas y se difundirá un mensaje en audio para que las y los habitantes identifiquen que se trata del Código 1.

- En zonas de alta incidencia delictiva , la Policía capitalina deberá mantener su presencia las 24 horas, los siete días de la semana.

La jefa de Gobierno afirmó que serán las y los ciudadanos quienes evaluarán a la Policía de su sector, además de la supervisión que realice la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y el monitoreo con GPS que se puede realizar en cada patrulla.

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Ciudad de México Seguridad CDMX Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

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