Metro CDMX: usuarios reportan servicio lento en líneas 3 y 7; esperan hasta 15 minutos

¿Qué pasa en las líneas 3 y 7 del Metro CDMX?

Una afluencia alta está provocando la marcha lenta en las líneas 3 y 7, de acuerdo con el reporte oficial del Sistema de Transporte Colectivo. Para atender la demanda, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de usuarios y personal permanece en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

En la Línea 7, además, fue necesario retirar un tren para revisión. El Metro informó que trabaja para agilizar nuevamente la circulación y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas.



#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B presenta buen avance de trenes desde las terminales. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra afluencia alta en las Líneas 3, y 7 sin embargo, se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/uDrI5FxK6o — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026





Esto reportan los usuarios del Metro

A través de redes sociales, usuarios de la Línea 7 reportaron avance muy lento y esperas prolongadas en distintos puntos de la ruta. Algunos señalaron que permanecieron detenidos más de 20 minutos en Polanco, mientras otros reportaron esperas de más de 10 minutos en Tacubaya.

Desde Constituyentes, usuarios señalaron que un tren estaba descompuesto y que tardaría en avanzar. Otro usuario indicó que llevaba más de 15 minutos detenido en Polanco.

Para la Línea 3, un usuario reportó que su tren quedó detenido en Coyoacán.

¿Cuál es el estado de las demás líneas?

De acuerdo con el reporte oficial, las líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B presentan buen avance de trenes desde las terminales. También señaló que la información puede cambiar debido a eventualidades en el servicio y pidió a los usuarios anticipar su viaje y mantenerse atentos a sus canales oficiales.

