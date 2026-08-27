¿Vas a manejar este jueves 27 de agosto? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este jueves?

La restricción de este jueves corresponde a los vehículos que cumplen con las siguientes características:

- Engomado: verde

- Terminación de placa: 1 o 2

- Holograma: 1 o 2

- Horario: de 5:00 a 22:00 horas

La medida aplica en las zonas donde opera el programa Hoy No Circula, incluida la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

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¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula en condiciones ordinarias. También existen excepciones para determinados vehículos eléctricos e híbridos y otras unidades contempladas por las reglas del programa.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

Por ello, no basta con revisar únicamente el último número de la placa. El holograma de verificación también determina si el automóvil está sujeto a la restricción.

¿En qué zonas aplica?

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la zona de aplicación del programa.

Entre los municipios mexiquenses se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.