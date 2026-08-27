¿Vas a manejar este jueves 27 de agosto? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula volverá a aplicar este jueves 27 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México. Antes de salir, los automovilistas deberán revisar tres elementos de su vehículo para saber si tienen alguna restricción: el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación.
La medida forma parte del calendario habitual del programa, que establece restricciones de lunes a sábado para reducir las emisiones contaminantes.
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¿Qué autos no circulan este jueves?
La restricción de este jueves corresponde a los vehículos que cumplen con las siguientes características:
- Engomado: verde - Terminación de placa: 1 o 2 - Holograma: 1 o 2 - Horario: de 5:00 a 22:00 horas
La medida aplica en las zonas donde opera el programa Hoy No Circula, incluida la Ciudad de México y municipios del Estado de México.
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¿Qué autos sí pueden circular?
Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula en condiciones ordinarias. También existen excepciones para determinados vehículos eléctricos e híbridos y otras unidades contempladas por las reglas del programa.
Por ello, no basta con revisar únicamente el último número de la placa. El holograma de verificación también determina si el automóvil está sujeto a la restricción.
¿En qué zonas aplica?
El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la zona de aplicación del programa.
Entre los municipios mexiquenses se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
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¿Hay más zonas donde aplica el Hoy No Circula?
Además, información reciente señala que la actualización del mapa de la Zona Metropolitana del Valle de México generó dudas sobre el alcance territorial de las medidas ambientales.
Sin embargo, la incorporación a la nueva delimitación metropolitana no significa por sí misma que todos los municipios nuevos queden automáticamente sujetos al Hoy No Circula; deben considerarse las disposiciones específicas de la CAMe y los programas vigentes.
¿Habrá doble Hoy No Circula?
Hasta el momento, no está activa una contingencia ambiental que modifique las restricciones ordinarias para este jueves 27 de agosto. Por ello, la medida corresponde al calendario habitual del programa.
Si las autoridades ambientales decretaran una contingencia, podrían establecerse restricciones adicionales, por lo que conviene revisar los avisos de calidad del aire antes de utilizar el automóvil.
¿A qué hora comienza el Hoy No Circula?
La restricción inicia a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas. Fuera de ese horario, la restricción ordinaria del programa no está vigente.
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Para este jueves 27 de agosto, quienes tengan un automóvil con engomado verde, placas terminadas en 1 o 2 y holograma 1 o 2 deberán considerar la restricción antes de planear sus traslados.