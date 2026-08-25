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CDMX

Hoy No Circula del martes 25 de agosto así aplica en CDMX y Edomex

Revisa el último número de tu placa y el holograma antes de sacar tu auto este martes; aquí te decimos quiénes tienen restricción.
mar 25 agosto 2026 06:02 AM
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Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y municipios conurbados del Edomex. (Archivo)

Este martes 25 de agosto, algunos automóviles tendrán que dejar de circular en la Ciudad de México y el Estado de México como parte del programa Hoy No Circula.

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¿Qué autos descansan este martes?

Los automóviles que deben considerar la restricción son:

  • Engomado rosa
  • Terminación de placa 7 u 8
  • Holograma 1 o 2
  • Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas

El calendario oficial del programa establece que las terminaciones 7 y 8 corresponden a los martes.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué autos están exentos?

En condiciones normales, el programa contempla entre los vehículos exentos a los que cuentan con holograma 00 o 0, así como los eléctricos e híbridos.

También están contemplados vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios funerarios cuando cumplen con las condiciones establecidas, además de vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la documentación correspondiente.

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¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

Además de las multas, se deben agregar cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

Las restricciones de este programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Hay Doble Hoy No Circula?

La página oficial del Estado de México señala que actualmente las tres zonas metropolitanas se encuentran sin contingencia ambiental. Por ello, la restricción para este martes corresponde al calendario ordinario del Hoy No Circula.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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