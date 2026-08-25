Hoy No Circula del martes 25 de agosto así aplica en CDMX y Edomex

¿Qué autos descansan este martes?

Los automóviles que deben considerar la restricción son:

Engomado rosa

Terminación de placa 7 u 8

Holograma 1 o 2

Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas

El calendario oficial del programa establece que las terminaciones 7 y 8 corresponden a los martes.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué autos están exentos?

En condiciones normales, el programa contempla entre los vehículos exentos a los que cuentan con holograma 00 o 0, así como los eléctricos e híbridos.

También están contemplados vehículos de emergencia, transporte escolar y servicios funerarios cuando cumplen con las condiciones establecidas, además de vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la documentación correspondiente.