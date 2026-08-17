Resultados ECOEMS 2026: cuándo salen y dónde consultar en qué prepa te quedaste

Los resultados de ECOEMS 2026 se publicarán este martes 18 de agosto y podrán consultarse por internet. El proceso, conocido como “Mi Derecho, Mi Lugar”, concentra la asignación de espacios en instituciones públicas de educación media superior de la Ciudad de México y el Estado de México.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la Gaceta Electrónica de Resultados será el único documento oficial mediante el cual se darán a conocer los resultados del proceso de asignación 2026 para preparatorias UNAM, IPN o bachilleres estatales.
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¿Dónde consultar los resultados de ECOEMS?
Los aspirantes deberán ingresar al portal oficial Mi Derecho, Mi Lugar , en este estará disponible la Gaceta Electrónica de Resultados y la consulta individual de cada aspirante.
En el sitio busca el apartado "Consulta individual", en este debes ingresar folio de registro y CURP. Si el sistema lo solicita, también puedes ingresar con tu Llave MX, la misma que utilizaste durante el registro.
Después se te brindará la información de tu reporte de resultados, donde podrás verificar tu nombre, la modalidad, los aciertos obtenidos y la escuela en la que fuiste asignado.
Es importante que guardes el comprobante de asignación, ya que este documento es necesario para la inscripción en el plantel correspondiente.
La convocatoria establece el 18 de agosto como la fecha de publicación de los resultados, por lo que se debe ingresar al portal oficial y evitar páginas alternas, redes sociales o personas que aseguren tener acceso anticipado a los resultados.
Los documentos para verificar resultado ECOEMS 2026
Antes de entrar al portal, ten a la mano los datos que utilizaste durante el proceso de registro. Por ello, es recomendable tener a la mano:
Folio de registro.
CURP.
El comprobante de registro que obtuviste durante el proceso.
¿Qué aparecerá en los resultados?
La Gaceta mostrará la opción educativa que fue asignada a cada aspirante, de acuerdo con el resultado obtenido en el proceso y las opciones educativas registradas.
El ECOEMS reúne instituciones como el Colegio de Bachilleres, Conalep, la Dirección General de Bachillerato, DGETI, IEMS, instituciones del Estado de México, así como la UNAM y el IPN, que participan conforme a sus propias reglas.
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Por ello, el resultado puede corresponder a una preparatoria de alguna de estas instituciones, dependiendo de las opciones que haya elegido cada estudiante y de los criterios de asignación aplicables.
¿Qué pasa si no quedaste en tu primera opción?
El proceso de asignación considera las opciones educativas que registraste y la disponibilidad de espacios. En caso de no obtener la primera opción, el sistema puede avanzar hacia otras alternativas incluidas en el registro, de acuerdo con las reglas del proceso.
Además, el calendario contempla un periodo posterior para los aspirantes extemporáneos, que se llevará a cabo del 19 al 26 de agosto.
También existe un periodo de atención para aspirantes que todavía no cuentan con certificado de educación secundaria, del 19 al 28 de agosto.
¿Y si no estoy de acuerdo con mi resultado?
Lo primero es revisar cuidadosamente la información que aparece en la Gaceta y en la consulta individual.
Si el aspirante tiene alguna situación pendiente o requiere atención después de conocer su resultado, deberá consultar los mecanismos establecidos por “Mi Derecho, Mi Lugar” para la etapa posterior a la publicación.
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El calendario oficial contempla actividades después del 18 de agosto, por lo que la publicación del resultado no necesariamente significa que ese mismo día termine todo el proceso.