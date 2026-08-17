Resultados ECOEMS 2026: cuándo salen y dónde consultar en qué prepa te quedaste

¿Dónde consultar los resultados de ECOEMS?

Los aspirantes deberán ingresar al portal oficial Mi Derecho, Mi Lugar , en este estará disponible la Gaceta Electrónica de Resultados y la consulta individual de cada aspirante.

En el sitio busca el apartado "Consulta individual", en este debes ingresar folio de registro y CURP. Si el sistema lo solicita, también puedes ingresar con tu Llave MX, la misma que utilizaste durante el registro.

Después se te brindará la información de tu reporte de resultados, donde podrás verificar tu nombre, la modalidad, los aciertos obtenidos y la escuela en la que fuiste asignado.

Es importante que guardes el comprobante de asignación, ya que este documento es necesario para la inscripción en el plantel correspondiente.

La convocatoria establece el 18 de agosto como la fecha de publicación de los resultados, por lo que se debe ingresar al portal oficial y evitar páginas alternas, redes sociales o personas que aseguren tener acceso anticipado a los resultados.

Los documentos para verificar resultado ECOEMS 2026

Antes de entrar al portal, ten a la mano los datos que utilizaste durante el proceso de registro. Por ello, es recomendable tener a la mano:

Folio de registro.

CURP.

El comprobante de registro que obtuviste durante el proceso.

Los aspirantes podrán conocer la preparatoria que les fue asignada mediante la consulta individual de resultados ECOEMS. (Capuski/Getty Images)

¿Qué aparecerá en los resultados?

La Gaceta mostrará la opción educativa que fue asignada a cada aspirante, de acuerdo con el resultado obtenido en el proceso y las opciones educativas registradas.

El ECOEMS reúne instituciones como el Colegio de Bachilleres, Conalep, la Dirección General de Bachillerato, DGETI, IEMS, instituciones del Estado de México, así como la UNAM y el IPN, que participan conforme a sus propias reglas.