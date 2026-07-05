Fan Fest del Zócalo y el Ángel registran lleno total por partido México vs Inglaterra

El evento, correspondiente al FIFA Fan Festival Ciudad de México 2026, también presentó complicaciones por la lluvia registrada en la zona. La precipitación con actividad eléctrica provocó la suspensión temporal de la transmisión del partido Brasil contra Noruega, decisión tomada por razones de seguridad cuando el encuentro se encontraba en la segunda mitad.

La medida generó inconformidad entre algunos asistentes, quienes manifestaron su descontento mientras el sonido de trompetas y rechiflas se extendía en la plancha del Zócalo. La pantalla principal, colocada frente a la Catedral Metropolitana, informó el corte alrededor de las 15:18 horas.

A pesar de la lluvia, el ambiente se mantuvo en la zona. Parte del público se resguardó bajo portales y muros del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, mientras otros utilizaron impermeables y paraguas ante la persistencia de las precipitaciones.

Las autoridades recomienda disfrutar el encuentro en otros puntos de Reforma e Insurgentes, el Monumento a la Revolución y Bucareli.

"Zona del Ángel de la Independencia llena. Recomendamos acudir a otro punto", se lee en algunos carteles.

Como medida de apoyo a la seguridad, se desplegaron sobrevuelos de vigilancia a cargo de los Cóndores de la policía capitalina sobre el corredor de Paseo de la Reforma y el área del Ángel de la Independencia para supervisar la concentración de personas.

Las autoridades también reportaron que el Zócalo y otras sedes, como el Ángel de la Independencia, registraron afluencia total horas antes del partido de México contra Inglaterra programado para las 18:00 horas. Ante ello, se exhortó a la ciudadanía a utilizar sedes alternas.