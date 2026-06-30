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CDMX

¿Cómo será el clima en la CDMX para el partido entre la selección de México vs. Ecuador?

Los asistentes al Estadio CDMX deben tomar en cuenta las condiciones climáticas además de los artículos que se pueden ingresar para ver el juego de la selección mexicana.
mar 30 junio 2026 09:56 AM
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Clima en CDMX hoy: pronóstico de lluvia hoy durante el partido de México vs. Ecuador en
En los recientes días se han registrado intensas lluvias en el Valle de México que han dejado encharcamientos en distintas zonas, entre ellas, los alrededores del Estadio CDMX. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el Valle de México han provocado encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital, incluida la zona del Estadio Ciudad de México. Por ello, si asistirás al partido entre México y Ecuador este martes 30 de junio, conviene conocer el pronóstico del tiempo en lo que resta de este martes 30 de junio antes de salir de casa.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas también emitieron una serie de recomendaciones para los aficionados que acudirán al también conocido como Estadio Azteca, con el objetivo de facilitar su ingreso al inmueble y evitar contratiempos derivados de las condiciones climáticas.

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Clima para el 30 de junio

En su pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante la mañana el ambiente sea fresco con un cielo medio nublado y presencia de bruma.

En la tarde se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (de cinco a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y oeste); ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Es decir, las lluvias se mantendrán el día del cuarto partido de la selección mexicana .

- Temperatura máxima estimada en la CDMX de 23 a 25 °C.

- Temperatura mínima estimada en la CDMX de 13 a 15 °C.

- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé que las lluvias de distintas intensidades se activen por la tarde-noche en diversas alcaldías, entre ellas, la de Coyoacán en donde se ubica el Estadio CDMX.

¿Qué artículos no se pueden ingresar al Estadio CDMX?

-Paraguas o sombrillas

-Comida y bebidas

-Cigarrillos, vapes, encendedores

- Bolsas, maletas u objetos voluminosos; envases de bebidas y de cualquier tipo

- Armas de fuego, municiones, cuchillos u objetos punzocortantes

- Sustancias ilegales, drogas o químicos peligrosos; incluye cualquier producto de tabaco, nicotina o vapeadores

- Pirotecnia, bengalas, explosivos o fuegos artificiales

- Alimentos y bebidas de cualquier tipo (a menos que se compren en los lugares aprobados por el estadio)

- Drones, punteros láser, altavoces, megáfonos e instrumentos sonoros

- Banderas, pancartas u objetos que bloqueen la visibilidad o inciten violencia o discriminación

- Animales de cualquier especie

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Recomendaciones ante lluvias

Las autoridades capitalinas emiten una serie de recomendaciones a seguir en esta temporada de lluvias entre las que se encuentran las siguientes:

  • No intentes cruzar calles con corrientes de agua.
  • Si te encuentras en tu auto disminuye la velocidad y enciende las luces.
  • Mantén en buen estado los limpiaparabrisas de tu auto.
  • Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, ya que pueden colapsar.
  • Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.

En caso de tormentas eléctricas se recomienda lo siguiente:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No te refugies debajo de los árboles ni estructuras de metal.

  • Evita bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería.

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¿A qué hora será el partido?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados podrán seguir el México vs. Ecuador a través de televisión abierta. El encuentro será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

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Ciudad de México estadio

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