Clima en CDMX hoy: pronóstico de lluvia hoy durante el partido de México vs. Ecuador en

Clima para el 30 de junio

En su pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante la mañana el ambiente sea fresco con un cielo medio nublado y presencia de bruma.

En la tarde se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (de cinco a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y oeste); ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Es decir, las lluvias se mantendrán el día del cuarto partido de la selección mexicana .

- Temperatura máxima estimada en la CDMX de 23 a 25 °C.

- Temperatura mínima estimada en la CDMX de 13 a 15 °C.

- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé que las lluvias de distintas intensidades se activen por la tarde-noche en diversas alcaldías, entre ellas, la de Coyoacán en donde se ubica el Estadio CDMX.

Se observan #lluvias de intensidad débil en gran parte de la ciudad, con algunos chubascos aislados en @BJAlcaldia , @Alcaldia_Coy , @AlcCuauhtemocMx , @TuAlcaldiaGAM y @XochimilcoAl . Se prevé que las lluvias tiendan a disminuir durante esta mañana y se reactiven en la tarde.… pic.twitter.com/NmAEXJnp0K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

¿Qué artículos no se pueden ingresar al Estadio CDMX?

-Paraguas o sombrillas

-Comida y bebidas

-Cigarrillos, vapes, encendedores

- Bolsas, maletas u objetos voluminosos; envases de bebidas y de cualquier tipo

- Armas de fuego, municiones, cuchillos u objetos punzocortantes

- Sustancias ilegales, drogas o químicos peligrosos; incluye cualquier producto de tabaco, nicotina o vapeadores

- Pirotecnia, bengalas, explosivos o fuegos artificiales

- Alimentos y bebidas de cualquier tipo (a menos que se compren en los lugares aprobados por el estadio)

- Drones, punteros láser, altavoces, megáfonos e instrumentos sonoros

- Banderas, pancartas u objetos que bloqueen la visibilidad o inciten violencia o discriminación

- Animales de cualquier especie