Hoy No Circula 30 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si este martes 30 de junio de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y operará en su horario habitual, de 05:00 a 22:00 horas.

Esta medida forma parte de la estrategia ambiental para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir la carga vehicular en una de las regiones más pobladas y transitadas del país. Además de ayudar a evitar episodios de contaminación, busca proteger la salud de millones de personas que todos los días viven, trabajan o se desplazan entre la capital y los municipios conurbados.

Si tu automóvil está sujeto a las restricciones y circulas durante el horario prohibido, podrías enfrentar una multa de hasta 3,519 pesos, además del envío del vehículo al corralón.