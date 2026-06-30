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CDMX

Hoy No Circula 30 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Con el objetivo de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire, las autoridades exhortan a los automovilistas a revisar si su vehículo está sujeto a las restricciones del Hoy No Circula.
mar 30 junio 2026 03:05 AM
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Hoy No Circula
Quienes incumplan el programa pueden enfrentar multas de hasta 3,519 pesos, además del posible traslado de su vehículo al corralón. (Archivo)

Si este martes 30 de junio de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y operará en su horario habitual, de 05:00 a 22:00 horas.

Esta medida forma parte de la estrategia ambiental para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir la carga vehicular en una de las regiones más pobladas y transitadas del país. Además de ayudar a evitar episodios de contaminación, busca proteger la salud de millones de personas que todos los días viven, trabajan o se desplazan entre la capital y los municipios conurbados.

Si tu automóvil está sujeto a las restricciones y circulas durante el horario prohibido, podrías enfrentar una multa de hasta 3,519 pesos, además del envío del vehículo al corralón.

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¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este martes 30 de junio deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan las tres condiciones siguientes:

Terminación de placa 7 u 8.

Engomado rosa.

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Holograma 1 o 2.

Si tu vehículo reúne estas características, no podrá circular entre las 05:00 y las 22:00 horas dentro de las zonas donde opera el programa.

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¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este martes sí podrán transitar sin restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Hoy No Circula
Hoy No Circula opera de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex. (Pixabay)

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8.

En estos casos podrás circular normalmente, siempre que no exista alguna restricción extraordinaria por contingencia ambiental.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por el momento no está activa la fase de Doble Hoy No Circula.

Esta modalidad únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

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En caso de activarse, las restricciones adicionales no comienzan el mismo día del anuncio, sino al día siguiente, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la Ciudad de México aplica en:

-Álvaro Obregón

-Azcapotzalco

-Benito Juárez

-Coyoacán

-Cuajimalpa de Morelos

-Cuauhtémoc

-Gustavo A. Madero

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-Iztacalco

-Iztapalapa

-La Magdalena Contreras

-Miguel Hidalgo

-Milpa Alta

-Tláhuac

-Tlalpan

-Venustiano Carranza

-Xochimilco

En el Estado de México el programa opera en los siguientes municipios:

Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita vehículos según holograma, engomado y placa para reducir la contaminación. (Expansión)

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se extendió a:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estos dos municipios, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con hologramas 1 y 2, mientras que las multas comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar el programa puede resultar costoso. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones son de:

Multa mínima: 2,346 pesos.

Multa máxima: 3,519 pesos.

A ello puede sumarse el pago del servicio de arrastre de grúa, la estancia del vehículo en el corralón y los trámites necesarios para recuperarlo.

Recomendaciones antes de salir

Antes de encender el motor, vale la pena dedicar unos minutos a revisar:

El calendario oficial del Hoy No Circula.

El reporte de calidad del aire.

Las posibles alertas o contingencias ambientales.

Cumplir con el programa no solo te ayudará a evitar multas y contratiempos, sino que también contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

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