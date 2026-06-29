Clima en CDMX el 30 de junio 2026: ¿hay probabilidad de lluvia el martes en el partido de México vs. Ecuador?

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el Valle de México han provocado encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital, incluida la zona del Estadio Ciudad de México. Por ello, si asistirás al partido entre México y Ecuador este martes 30 de junio, conviene conocer el pronóstico del tiempo antes de salir de casa.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas también emitieron una serie de recomendaciones para los aficionados que acudirán al también conocido como Estadio Azteca, con el objetivo de facilitar su ingreso al inmueble y evitar contratiempos derivados de las condiciones climáticas.