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CDMX

¿Cómo será el clima en la CDMX para el partido entre la selección de México vs. Ecuador?

Los asistentes al Estadio CDMX deben tomar en cuenta las condiciones climáticas además de los artículos que se pueden ingresar para ver el juego de la selección mexicana.
lun 29 junio 2026 05:25 PM
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Clima en CDMX el 30 de junio 2026: ¿hay probabilidad de lluvia el martes en el partido de México vs. Ecuador?
En los recientes días se han registrado intensas lluvias en el Valle de México que han dejado encharcamientos en distintas zonas, entre ellas, los alrededores del Estadio CDMX. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el Valle de México han provocado encharcamientos y afectaciones viales en distintos puntos de la capital, incluida la zona del Estadio Ciudad de México. Por ello, si asistirás al partido entre México y Ecuador este martes 30 de junio, conviene conocer el pronóstico del tiempo antes de salir de casa.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas también emitieron una serie de recomendaciones para los aficionados que acudirán al también conocido como Estadio Azteca, con el objetivo de facilitar su ingreso al inmueble y evitar contratiempos derivados de las condiciones climáticas.

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Clima para el 30 de junio

En su pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante la mañana el ambiente sea fresco con un cielo medio nublado y presencia de bruma.

En la tarde se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (de cinco a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y oeste); ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Es decir, las lluvias se mantendrán el día del cuarto partido de la selección mexicana .

  • Temperatura máxima estimada en la CDMX de 23 a 25 °C.
  • Temperatura mínima estimada en la CDMX de 13 a 15 °C.
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.
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¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados podrán seguir el México vs. Ecuador a través de televisión abierta. El encuentro será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

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Ciudad de México estadio

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