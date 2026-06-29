Hoy no circula 29 de junio 2026: ¿qué carros no salen hoy en CDMX y el Edomex?

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán quedarse en casa los vehículos que cuenten con las siguientes características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.