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CDMX

Estos autos no circulan este lunes 29 de junio en el Valle de México

Las autoridades capitalinas y mexiquenses mantienen la medida restrictiva del Hoy No Circula con el objetivo de disminuir las partículas contaminantes.
lun 29 junio 2026 08:25 AM
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Hoy no circula 29 de junio 2026: ¿qué carros no salen hoy en CDMX y el Edomex?
En la CDMX hay más 5 millones de autos y circulan a diario entre 1 y 1.5 millones. (Foto: sedema.cdmx.gob)

Las autoridades de la CDMX y del Estado de México (Edomex) mantienen el programa Hoy No Circula, el cual los automovilistas deben tomar en cuenta las restricciones para evitar multas, contratiempos o incluso el envío de tu vehículo al corralón.

La medida restrictiva se implementa con base a un calendario que toma en cuenta el último dígito de la placa, por lo que te detallamos quienes no pueden circular este lunes 29 de junio.

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¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán quedarse en casa los vehículos que cuenten con las siguientes características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

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¿En dónde aplica el programa?

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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El prinicipal objetivo del programa es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que a diario circulan por el Valle de México.

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Ciudad de México Automóviles

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