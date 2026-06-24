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CDMX

Brugada: “Celebra donde te encuentres: Reforma y Centro Histórico están repletos”

Miles de personas salieron esta noche a las calles de la capital mexicana para celebrar el paso perfecto de la selección mexicana en la primera ronda del Mundial 2026.
mié 24 junio 2026 09:26 PM
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Miles vieron el partido en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Especial )

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad ante la alta concentración de aficionados registrada en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico tras el triunfo de la selección mexicana.

El mensaje ocurre luego de que miles de personas volvieran a salir a las calles para festejar la victoria del combinado nacional ante la República Checa, en un encuentro que terminó 3-0 a favor de México, resultado que aseguró el buen paso del equipo en la fase de grupos del torneo y una actuación inédita.

“Celebra donde te encuentres: Paseo de la Reforma y el Centro Histórico ya están repletos. Disfrutemos con alegría, sin generar riesgos y cuidándonos entre todas y todos”, señaló la mandataria capitalina.

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La experiencia de festejos anteriores ha encendido alertas en el gobierno capitalino. En celebraciones recientes tras victorias de la selección, como la obtenida ante Corea del Sur, la Ciudad de México reportó la recolección de alrededor de 40 toneladas de basura en zonas como el Zócalo, el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma, además de daños en áreas verdes y saturación del espacio público.

A ello se sumaron episodios de consumo excesivo de alcohol en vía pública, lo que llevó a las autoridades a reforzar medidas de control, incluyendo la implementación de restricciones a la venta de bebidas alcohólicas en zonas del Centro Histórico durante partidos posteriores.

En este contexto, Brugada reiteró el llamado a evitar riesgos y a distribuir las celebraciones en distintos puntos de la ciudad para reducir la presión en las zonas más concurridas.

Elementos de seguridad y personal de emergencia mantienen operativos de vigilancia y control de movilidad en las principales vialidades donde continúan los festejos.

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