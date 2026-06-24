Brugada: “Celebra donde te encuentres: Reforma y Centro Histórico están repletos”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad ante la alta concentración de aficionados registrada en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico tras el triunfo de la selección mexicana.

El mensaje ocurre luego de que miles de personas volvieran a salir a las calles para festejar la victoria del combinado nacional ante la República Checa, en un encuentro que terminó 3-0 a favor de México, resultado que aseguró el buen paso del equipo en la fase de grupos del torneo y una actuación inédita.

“Celebra donde te encuentres: Paseo de la Reforma y el Centro Histórico ya están repletos. Disfrutemos con alegría, sin generar riesgos y cuidándonos entre todas y todos”, señaló la mandataria capitalina.