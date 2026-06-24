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CDMX

Hoy No Circula 24 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

La medida busca reducir los niveles de contaminación en el ambiente, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir que el vehículo cumpla con las condiciones establecidas.
mié 24 junio 2026 05:45 AM
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Incumplir el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas que alcanzan hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si planeas usar el auto este miércoles 24 de junio de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene revisar primero si puedes circular o si te toca dejarlo en casa. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en multas y hasta en el envío del vehículo al corralón.

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda planear los traslados con anticipación para evitar sanciones, gastos imprevistos y complicaciones con las autoridades de tránsito.

En una de las zonas con mayor parque vehicular del país, consultar el calendario antes de salir no es opcional: puede definir entre un trayecto sin contratiempos o una infracción costosa.

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¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas con terminación 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es evitar su uso dentro del horario restringido.

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Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué autos sí pueden circular?

En contraste, pueden circular sin restricciones:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, es clave revisar tanto el holograma como el último dígito de la placa para evitar errores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo se aplica cuando la calidad del aire alcanza niveles críticos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental.

En caso de activarse, las restricciones adicionales entran en vigor al día siguiente de la declaratoria.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, se aplica en municipios de la zona conurbada, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las sanciones comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Ignorar el programa puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto se pueden sumar gastos por arrastre al corralón, estancia del vehículo y trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones y contratiempos:

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto

Revisa la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas, también contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas urbanas más grandes del país.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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