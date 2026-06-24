Hoy No Circula 24 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si planeas usar el auto este miércoles 24 de junio de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene revisar primero si puedes circular o si te toca dejarlo en casa. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en multas y hasta en el envío del vehículo al corralón.

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que se recomienda planear los traslados con anticipación para evitar sanciones, gastos imprevistos y complicaciones con las autoridades de tránsito.

En una de las zonas con mayor parque vehicular del país, consultar el calendario antes de salir no es opcional: puede definir entre un trayecto sin contratiempos o una infracción costosa.