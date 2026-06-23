La CDMX suma 123 elementos de tránsito que podrán multarte, ¿en qué alcaldías aplica la medida?

¿Cómo se implementó la medida?

La decisión fue aprobada durante la sesión de Cabildo del 18 de marzo de 2026. Como parte del acuerdo, las alcaldías participantes designaron a elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar que ya prestan servicios en sus demarcaciones para desempeñar funciones de tránsito.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es fortalecer la seguridad vial y atender problemáticas específicas detectadas en cada alcaldía. Los nombres de los policías autorizados para realizar estas tareas fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al igual que ocurre con los agentes adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito.

¿Qué podrán hacer?

Los elementos designados estarán facultados para levantar infracciones por algunas de las violaciones más comunes al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Además, podrán participar en acciones para recuperar espacios públicos ocupados por vehículos estacionados en lugares prohibidos, así como por automóviles abandonados o considerados chatarra.

También contarán con herramientas tecnológicas vinculadas a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, lo que les permitirá sancionar conductas como bloquear accesos y salidas de emergencia, ocupar de manera indebida espacios reservados para personas con discapacidad o estacionarse en doble fila frente a escuelas, bancos y centros comerciales.

La medida estará vigente durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México y, una vez concluido el torneo, se realizará una evaluación para determinar su continuidad.

¿Dónde verificar nombre y placa de quien te multa?

El 10 de junio, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el Acuerdo 30/2026 en el cual se da a conocer el nombre completo y número de placa del personal policial de la SSC autorizado para que expida y firme las boletas de tránsito o recibos emitidos por infracciones.