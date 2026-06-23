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CDMX

La CDMX suma 123 elementos de tránsito que podrán multarte, ¿en qué alcaldías aplica la medida?

La incorporación de 123 policías auxiliares y bancarios busca ampliar la cobertura operativa en alcaldías con alta demanda de vigilancia vial; solo se aplicará mientras se celebra el Mundial en la CDMX.
mar 23 junio 2026 07:17 PM
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¿Qué policías podrán multar en CDMX?
Elementos de la policía Auxiliar (PA) y Policía Bancaria e Industrial (PBI) tendrán permitido infraccionar. (Mario Jasso)

La Ciudad de México amplió el número de policías que podrán aplicar multas de tránsito . A partir de este martes en 14 alcaldías de la capital sumarán a 123 integrantes de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que podrán levantar infracciones como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad vial y mejorar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

La medida, que solo aplicará mientras se celebra el Mundial 2026 en la CDMX, busca aumentar la capacidad operativa de vigilancia en calles y avenidas de la capital en un contexto marcado por altos índices de accidentes, tráfico constante y una creciente demanda por mejorar el ordenamiento vial, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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¿Por qué más policías podrán multar?

La SSC informó que la medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y mejorar la movilidad segura en la capital. Para ello, las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional realizaron un proceso de selección para identificar perfiles adecuados dentro de las distintas corporaciones policiales.

Estas son las alcaldías donde más policías podrán aplicar multas de tránsito.
Estas son las alcaldías donde más policías podrán aplicar multas de tránsito (X/@SSC_CDMX)

Los agentes tuvieron una capacitación teórica y práctica en materia de seguridad vial a través de la Universidad de la Policía . Además, participaron en evaluaciones constantes para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.

La dependencia señaló que la intención del incremento es para abarcar una mayor parte de las alcaldías y una respuesta más eficiente ante conductas que generan riesgos para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

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¿En qué alcaldías podrá multar la PA y PBI?

Los elementos de PA y PBI, normalmente enfocadas en tareas de vigilancia y seguridad, se encargarán de complementar las labores que hasta ahora realizaban principalmente los agentes de tránsito.

Los nuevos elementos autorizados para infraccionar operarán en las siguientes alcaldías:

  • Cuauhtémoc
  • Álvaro Obregón
  • Miguel Hidalgo
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Xochimilco, con el sector 73 "Excalibur"
  • Iztapalapa, con el Sector 56 "Cobra"
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¿Cómo se implementó la medida?

La decisión fue aprobada durante la sesión de Cabildo del 18 de marzo de 2026. Como parte del acuerdo, las alcaldías participantes designaron a elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar que ya prestan servicios en sus demarcaciones para desempeñar funciones de tránsito.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es fortalecer la seguridad vial y atender problemáticas específicas detectadas en cada alcaldía. Los nombres de los policías autorizados para realizar estas tareas fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al igual que ocurre con los agentes adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito.

¿Qué podrán hacer?

Los elementos designados estarán facultados para levantar infracciones por algunas de las violaciones más comunes al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Además, podrán participar en acciones para recuperar espacios públicos ocupados por vehículos estacionados en lugares prohibidos, así como por automóviles abandonados o considerados chatarra.

También contarán con herramientas tecnológicas vinculadas a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, lo que les permitirá sancionar conductas como bloquear accesos y salidas de emergencia, ocupar de manera indebida espacios reservados para personas con discapacidad o estacionarse en doble fila frente a escuelas, bancos y centros comerciales.

La medida estará vigente durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México y, una vez concluido el torneo, se realizará una evaluación para determinar su continuidad.

¿Dónde verificar nombre y placa de quien te multa?

El 10 de junio, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el Acuerdo 30/2026 en el cual se da a conocer el nombre completo y número de placa del personal policial de la SSC autorizado para que expida y firme las boletas de tránsito o recibos emitidos por infracciones.

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