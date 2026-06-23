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México

Metro y Metrobús tendrán horarios extendidos por partido México-Chequia

La medida forma parte de una estrategia integral de movilidad que busca garantizar traslados seguros y evitar congestionamientos tras la conclusión del encuentro entre México y Chequia.
mar 23 junio 2026 06:01 PM
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Aficionados Triunfo México Ángel
Miles de aficionados se reunieron la semana pasada en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la selección mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La Ciudad de México extenderá el horario de operación de diversos sistemas de transporte público hasta la 1:00 de la mañana del jueves para facilitar el regreso seguro de miles de aficionados que asistirán a los festejos y actividades organizadas con motivo del partido entre México y Chequia.

Como parte del operativo especial anunciado por el Gobierno capitalino, el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, informó que las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como el Metrobús y el Tren Ligero, prolongarán su servicio más allá de su horario habitual para atender la demanda generada por las celebraciones mundialistas.

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La medida forma parte de una estrategia integral de movilidad que busca garantizar traslados seguros y evitar congestionamientos tras la conclusión del encuentro y de las actividades organizadas en distintos puntos de la ciudad.

Además de la ampliación horaria, la Secretaría de Movilidad habilitará servicios directos y de apoyo mediante la red de transporte público, incluyendo Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

El operativo también contempla la operación de sistemas complementarios como Park and Ride, Ride, Ecobici —que funcionará las 24 horas— y servicios de scooters, con el objetivo de ofrecer alternativas de traslado para los asistentes.

La ampliación del servicio responde a la estrategia del Gobierno capitalino de descentralizar las celebraciones del encuentro México-Chequia mediante la instalación de 48 puntos de reunión distribuidos en Paseo de la Reforma, el Zócalo, la Alameda Central y las 16 alcaldías.

Las autoridades señalaron que el reforzamiento de la movilidad forma parte del despliegue interinstitucional que involucra a más de 30,000 servidores públicos y que busca garantizar condiciones de seguridad, orden y accesibilidad durante una de las jornadas con mayor afluencia de personas por las celebraciones mundialistas.

Con estas medidas, la administración capitalina busca evitar concentraciones masivas en un solo punto y ofrecer opciones de transporte suficientes para que los asistentes puedan regresar a sus hogares de manera segura una vez concluidos los festejos.

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