Merlín, embajador de la FIFA en México, visita a Sheinbaum en Palacio Nacional

El pato Merlín, el embajador de la FIFA del Mundial de Futbol en México, llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes. Su dueña, Carla Gómez, aseguró que la popularidad del pato muestra la parte "bonita" de México y que no es un país marcado por las muertes.
"Es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes, que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para mantener a una familia. (...) No somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. No, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia", comentó este lunes.