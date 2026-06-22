Merlín, embajador de la FIFA en México, visita a Sheinbaum en Palacio Nacional

Antes de las 07:40 horas, el pato Merlín entró al Salón y ocupó una silla de la primera fila de los funcionarios e invitados que acuden a la conferencia matutina.

Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana y con una bufanda de la FIFA, el pato Merlín permaneció en la silla asignada, mientras su propietaria compartió que está muy sano y que incluso cada domingo se come un taco de carnitas.

La mujer calificó como un honor la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado viernes reconoció la viralidad del pato y lo consideró como la mascota no oficial.

"Merlín es el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás de nosotros supervisando de que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente y pues yo soy comerciante, tengo 48 años, soy una mamá soltera pero con mucha dignidad se lo digo, he podido sacar a mis tres hijos adelante y me siento muy honrada de ser mexicana y de estar aquí con ustedes", dijo.

Contó que el pato utiliza unas calcetas porque los zapatos que tenía se los robaron.

"Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento. Entonces nosotros lo que optamos fue ponerle calcetas, dado a que le robaron sus zapatos, entonces a raíz de eso le tuvimos que poner sus calcetas para que no ande así", compartió.