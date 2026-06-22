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Merlín, embajador de la FIFA en México, visita a Sheinbaum en Palacio Nacional

Carla Gómez, dueña del pato, compartió que está sano, aunque hace tiempo le robaron sus zapatos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya ofreció apoyo a la familia.
lun 22 junio 2026 08:08 AM
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El pato porta la camisa de la Selección Mexicana y protecciones en sus pies. Su dueña contó que le robaron sus zapatos, por eso ahora usa calcetines. (Cuartoscuro)

El pato Merlín, el embajador de la FIFA del Mundial de Futbol en México, llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes. Su dueña, Carla Gómez, aseguró que la popularidad del pato muestra la parte "bonita" de México y que no es un país marcado por las muertes.

"Es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes, que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para mantener a una familia. (...) No somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. No, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia", comentó este lunes.

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Antes de las 07:40 horas, el pato Merlín entró al Salón y ocupó una silla de la primera fila de los funcionarios e invitados que acuden a la conferencia matutina.

Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana y con una bufanda de la FIFA, el pato Merlín permaneció en la silla asignada, mientras su propietaria compartió que está muy sano y que incluso cada domingo se come un taco de carnitas.

La mujer calificó como un honor la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado viernes reconoció la viralidad del pato y lo consideró como la mascota no oficial.

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"Merlín es el patrón del negocito que tenemos, él es el que va atrás de nosotros supervisando de que estemos trabajando y que lo hagamos correctamente y pues yo soy comerciante, tengo 48 años, soy una mamá soltera pero con mucha dignidad se lo digo, he podido sacar a mis tres hijos adelante y me siento muy honrada de ser mexicana y de estar aquí con ustedes", dijo.

Contó que el pato utiliza unas calcetas porque los zapatos que tenía se los robaron.

"Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento. Entonces nosotros lo que optamos fue ponerle calcetas, dado a que le robaron sus zapatos, entonces a raíz de eso le tuvimos que poner sus calcetas para que no ande así", compartió.

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Gobierno ayudará a la familia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ayudará a la familia de Carla Gómez en las necesidades que tienen, luego de escuchar parte de las problemáticas que enfrenta la familia de cuatro integrantes.

"Carla nos ha platicado los distintos temas de la vida que llevan y por supuesto le vamos a ayudar a que esta fama, que han adquirido, a través de nosotros se traduzca en mejora en su calidad de vida", indicó.

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