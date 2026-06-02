Descuento del 100% en el pago de la tenencia 2026 en CDMX: quiénes sí pueden obtenerlo antes del 30 de junio

Qué hay que pagar para obtener el 100% de descuento en la tenencia

La lógica del beneficio puede parecer contradictoria a primera vista, pero es simple: para acceder al 100% de descuento en la tenencia 2026, es obligatorio pagar el refrendo vehicular. Ese es el único requisito.

Según la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, el descuento aplica para vehículos con un valor de hasta 638,000 pesos con IVA. Si tu auto entra en ese rango y cubres el refrendo antes del 30 de junio, quedas exento del pago de Tenencia por completo.

El costo del refrendo para la vigencia anual de la placa vehicular particular es de 760 pesos en 2026. Ese desembolso es todo lo que separa al propietario de obtener el descuento.

Cómo hacer el pago en línea, paso a paso

Pagar el refrendo no requiere ir a ninguna oficina. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet, el proceso se resuelve en minutos siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX en https://data.finanzas.cdmx.gob.mx

2. Captura la marca, el modelo y el número de placas de tu vehículo y presiona "enviar".

3. Verifica el monto a pagar y genera tu línea de captura.

4. Elige la opción de pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito.

5. Descarga y guarda tu comprobante de pago.

Guardar ese comprobante es indispensable: puede ser requerido en trámites posteriores como la verificación vehicular o la renovación de la tarjeta de circulación.