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CDMX

Descuento del 100% en el pago de la tenencia 2026 en CDMX: quiénes sí pueden obtenerlo antes del 30 de junio

Propietarios de vehículos particulares aún tienen tiempo para acceder a este apoyo fiscal. Verifica si tu auto cumple las condiciones establecidas.
mar 02 junio 2026 10:51 AM
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No cubrir el refrendo antes del 30 de junio tiene consecuencias que se acumulan. (Expansión|ChatGPT)

Hay beneficios fiscales que pasan desapercibidos por falta de información, y este no debería ser uno de ellos. Miles de propietarios de vehículos en la Ciudad de México tienen la posibilidad de no pagar un solo peso de Tenencia este año, pero para lograrlo deben cumplir una condición concreta antes de que termine el mes.

Quien la ignore no solo perderá el descuento: también enfrentará consecuencias que van más allá del bolsillo.

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Qué hay que pagar para obtener el 100% de descuento en la tenencia

La lógica del beneficio puede parecer contradictoria a primera vista, pero es simple: para acceder al 100% de descuento en la tenencia 2026, es obligatorio pagar el refrendo vehicular. Ese es el único requisito.

Según la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, el descuento aplica para vehículos con un valor de hasta 638,000 pesos con IVA. Si tu auto entra en ese rango y cubres el refrendo antes del 30 de junio, quedas exento del pago de Tenencia por completo.

El costo del refrendo para la vigencia anual de la placa vehicular particular es de 760 pesos en 2026. Ese desembolso es todo lo que separa al propietario de obtener el descuento.

Cómo hacer el pago en línea, paso a paso

Pagar el refrendo no requiere ir a ninguna oficina. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet, el proceso se resuelve en minutos siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX en https://data.finanzas.cdmx.gob.mx

2. Captura la marca, el modelo y el número de placas de tu vehículo y presiona "enviar".

3. Verifica el monto a pagar y genera tu línea de captura.

4. Elige la opción de pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito.

5. Descarga y guarda tu comprobante de pago.

Guardar ese comprobante es indispensable: puede ser requerido en trámites posteriores como la verificación vehicular o la renovación de la tarjeta de circulación.

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Para quienes prefieren no pagar en línea, también están disponibles la Tesorería y más de 8,800 puntos auxiliares de pago en toda la ciudad.

Bancos autorizados para el pago por internet

Si realizas el pago a través de banca en línea, los instituciones autorizadas para procesar la transacción son:

Banamex

BBVA

HSBC

Banca Mifel

American Express

Inbursa

Scotiabank

Banco Azteca

Banjercito

Afirme

Banco Multiva

Banorte

Santander

Banregio

BanBajío

Bank of America

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CDMX

Las multas que tendrás que pagar por verificación extemporánea en la CDMX

Lo que está en juego si no se paga a tiempo el refrendo

No cubrir el refrendo antes del 30 de junio tiene consecuencias que se acumulan. Primero, se pierde automáticamente el beneficio del 100% de descuento en tenencia, lo que representa un gasto adicional inmediato. Segundo, el incumplimiento genera recargos que incrementan progresivamente la deuda.

A eso se suman restricciones prácticas: sin el refrendo al corriente, no es posible realizar la verificación vehicular, tramitar el cambio de propietario ni recuperar el vehículo en caso de que sea remitido al depósito.

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Tags

Trámites Ciudad de México automóviles, movilidad

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