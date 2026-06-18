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Las 11 marchas y calles cerradas en CDMX hoy 18 de junio; así estará la ciudad por el México vs. Corea

Consulta qué zonas tendrán afectaciones por las movilizaciones y el FIFA Fan Festival, además de las alternativas para evitar contratiempos al circular.
jue 18 junio 2026 09:11 AM
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Autoridades capitalinas recomiendan a automovilistas anticipar sus traslados ante las concentraciones previstas durante la jornada. (GERARDO LUNA/AFP)

La actividad del Mundial 2026 continúa este 18 de junio con el partido entre México y Corea del Sur, que se disputará en el Estadio Guadalajara.

Aunque el encuentro no se jugará en la capital del país, la Ciudad de México registrará afectaciones a la circulación debido a las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo y a las marchas programadas para este jueves, por lo que las autoridades prevén diversos cierres viales en distintos puntos de la ciudad.

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Marchas hoy en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para este jueves 18 de junio se tienen previstas las siguientes marchas y concentraciones:

Trabajadores de la Educación

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Por definir

Demanda: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial del 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales por participar en movilizaciones, mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, además de mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Actividades: Continúa la Asamblea Nacional Representativa (ANR); hasta el momento no se han definido las acciones que realizarán durante la jornada.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 09:00 horas

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.

Demanda: Exigen la liberación de un activista detenido durante una riña en la Zona Rosa, así como investigar a funcionarios presuntamente involucrados en su detención y en la fabricación de cargos. También piden frenar la criminalización de activistas y garantizar su seguridad.

Organizaciones de apoyo: Frente por la Vivienda Joven.

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Colectivo en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 horas

Lugar: Fundación Casa del Poeta I.A.P., Álvaro Obregón 73, colonia Roma Norte.

Demanda: Participarán en una mesa de trabajo con autoridades culturales para evitar que la Casa del Poeta cambie su vocación como espacio dedicado a la poesía.

Laboratorio 4:20

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00 horas

Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Demanda: Jornada de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, con talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos.

Organizaciones de apoyo: Centauros Cannábico, Jardín Disidente, Marihuana Consciencia y Marihuanas Club.

Ecos de Esperanza

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 12:30 horas

Lugar: UAM Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud.

Demanda: Realizarán la "Jornada de Acompañamiento a Familias Buscadoras" para visibilizar la problemática de las desapariciones en México.

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Organizaciones de apoyo: Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.

Libres y Combativas MX

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 13:00 horas

Lugar: Secretaría de Educación Pública, Donceles 100, Centro Histórico.

Demanda: Exigen el respeto a las identidades de género, el cese de la discriminación y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres trans.

Organizaciones de apoyo: Terror UNAM, Izquierda Revolucionaria México y Sindicato de Estudiantes MX.

Colectivo "Lleca Escuchando la Calle"

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 14:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez.

Demanda: Solicitan una mesa de diálogo con la titular de Gobernación para impulsar una Ley Integral Trans, reformas constitucionales y políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

Organizaciones de apoyo: Otakus x Palestina, Libres y Combativas MX, Asamblea Nacional Trans No Binarie, Justicia Histórica Trans, Colectiva Afekta y TRASUIXXX.

Fundación Freedom Souls Kids & Paws

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 14:00 horas

Lugar: Escuela Superior de Medicina del IPN, Casco de Santo Tomás.

Demanda: Exigen que 34 conejos utilizados en un proyecto de investigación sean entregados a rescatistas y adoptantes responsables, además de promover el bienestar animal.

Organizaciones de apoyo: Liberación Animal MX.

Colectivos de Familias Buscadoras

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 17:00 horas

Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma.

Demanda: Realizarán el evento "Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos" para exigir el cese de la criminalización de las familias buscadoras y visibilizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en México.

Organizaciones de apoyo: Participarán más de una veintena de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y la Red Trinacional Antimundial.

Para ver todas las movilizaciones puedes entrar a www.ssc.cdmx.gob.mx

Calles cerradas en el Centro Histórico

De acuerdo con los operativos implementados en el primer cuadro de la Ciudad de México el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, permanecerán cerradas las siguientes vialidades:

- Plaza de la Constitución

- Bolívar

- 5 de Mayo

- 5 de Febrero

- República de Uruguay

- 20 de Noviembre

Alternativas viales

¿Habrá cierres alrededor del Estadio Ciudad de México?

Este jueves no habrá calles cerradas, ya que el partido entre México y Corea del Sur se disputará en el Estadio Guadalajara. Los cortes viales se reanudarán hasta el próximo miércoles 24 de junio, cuando vuelva a activarse el operativo "Última Milla" alrededor del estadio.

Como parte de este dispositivo, se implementa un polígono de seguridad para garantizar el acceso de los aficionados y facilitar las labores de seguridad.Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son estas:

- San Gabriel – Santa Úrsula

- San Benjamín – Santa Úrsula

- San Cástulo – Santa Úrsula

- San Celso – Santa Úrsula

- San León – Santa Úrsula

- Santo Tomás – San Alejandro

- Santo Tomás – San Jorge

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CDMX

Así será el operativo de movilidad para el partido Colombia vs Uzbekistán en CDMX este miércoles

Las vialidades con acceso restringido para residentes

Algunas zonas permanecen parcialmente cerradas y solo pueden ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran estas:

- San Guillermo – San Alejandro

- San Guillermo – San Jorge

- San Guillermo – Santa Úrsula

- Acoxpa y Las Torres

- Gran Sur e Imán

- Periférico y Circuito Azteca

- Periférico y Coscomate

- Periférico y Renato Leduc

- Periférico y Tlalpan

- Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Los residentes deben contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos

Ovial CDMX

Quiénes podrán ingresar al polígono de seguridad

El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.

Podrán ingresar las siguientes personas:

- Peatones con boleto válido para el partido

- Residentes acreditados

- Vehículos autorizados

- Unidades de emergencia

La zona de seguridad estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente.

Tags

Ciudad de México Manifestaciones automóviles, movilidad

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