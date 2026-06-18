Marchas hoy en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para este jueves 18 de junio se tienen previstas las siguientes marchas y concentraciones:

Trabajadores de la Educación

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Por definir

Demanda: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial del 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales por participar en movilizaciones, mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, además de mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Actividades: Continúa la Asamblea Nacional Representativa (ANR); hasta el momento no se han definido las acciones que realizarán durante la jornada.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 09:00 horas

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores.

Demanda: Exigen la liberación de un activista detenido durante una riña en la Zona Rosa, así como investigar a funcionarios presuntamente involucrados en su detención y en la fabricación de cargos. También piden frenar la criminalización de activistas y garantizar su seguridad.

Organizaciones de apoyo: Frente por la Vivienda Joven.