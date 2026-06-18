Organizaciones de apoyo: Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México.
Libres y Combativas MX
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 13:00 horas
Lugar: Secretaría de Educación Pública, Donceles 100, Centro Histórico.
Demanda: Exigen el respeto a las identidades de género, el cese de la discriminación y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres trans.
Organizaciones de apoyo: Terror UNAM, Izquierda Revolucionaria México y Sindicato de Estudiantes MX.
Colectivo "Lleca Escuchando la Calle"
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 14:00 horas
Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez.
Demanda: Solicitan una mesa de diálogo con la titular de Gobernación para impulsar una Ley Integral Trans, reformas constitucionales y políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Organizaciones de apoyo: Otakus x Palestina, Libres y Combativas MX, Asamblea Nacional Trans No Binarie, Justicia Histórica Trans, Colectiva Afekta y TRASUIXXX.
Fundación Freedom Souls Kids & Paws
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Hora: 14:00 horas
Lugar: Escuela Superior de Medicina del IPN, Casco de Santo Tomás.
Demanda: Exigen que 34 conejos utilizados en un proyecto de investigación sean entregados a rescatistas y adoptantes responsables, además de promover el bienestar animal.
Organizaciones de apoyo: Liberación Animal MX.
Colectivos de Familias Buscadoras
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 17:00 horas
Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma.
Demanda: Realizarán el evento "Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos" para exigir el cese de la criminalización de las familias buscadoras y visibilizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en México.
Organizaciones de apoyo: Participarán más de una veintena de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y la Red Trinacional Antimundial.
Para ver todas las movilizaciones puedes entrar a www.ssc.cdmx.gob.mx
Calles cerradas en el Centro Histórico
De acuerdo con los operativos implementados en el primer cuadro de la Ciudad de México el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, permanecerán cerradas las siguientes vialidades:
- Plaza de la Constitución
- Bolívar
- 5 de Mayo
- 5 de Febrero
- República de Uruguay
- 20 de Noviembre
Alternativas viales
¿Habrá cierres alrededor del Estadio Ciudad de México?
Este jueves no habrá calles cerradas, ya que el partido entre México y Corea del Sur se disputará en el Estadio Guadalajara. Los cortes viales se reanudarán hasta el próximo miércoles 24 de junio, cuando vuelva a activarse el operativo "Última Milla" alrededor del estadio.
Como parte de este dispositivo, se implementa un polígono de seguridad para garantizar el acceso de los aficionados y facilitar las labores de seguridad.Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.
Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son estas:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
Las vialidades con acceso restringido para residentes
Algunas zonas permanecen parcialmente cerradas y solo pueden ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.
Entre ellas se encuentran estas:
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
Los residentes deben contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos