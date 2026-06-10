Las marchas que habrá el 11 de junio en CDMX

Diversos contingentes tienen previsto movilizar rumbo a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las concentraciones están previstas entre las 7:00 y las 9:00 horas, mientras que los recorridos comenzarían entre las 10:00 y las 12:00 horas. La llegada de los contingentes se espera alrededor de las 13:00 horas.

Madres buscadoras

- Punto de reunión: zona del Estadio Olímpico Universitario.

- Recorrido previsto: Insurgentes Sur, Ciudad Universitaria y alrededores del Estadio Ciudad de México.

Trabajadores del Poder Judicial

- Punto de reunión: inmediaciones de la estación Perisur del Metrobús.

- Recorrido previsto: Insurgentes Sur con dirección al estadio.

Integrantes de la CNTE

- Punto de reunión: zona de San Jerónimo.

- Recorrido previsto: Periférico Sur, Cuicuilco y Santa Úrsula.

Pensionados de Pemex y CFE

- Punto de reunión: Hospital Central de Pemex.

- Recorrido previsto: Periférico Sur con dirección al cruce de Viaducto Tlalpan antes de dirigirse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Transportistas

- Punto de reunión: Glorieta de Vaqueritos.

- Recorrido previsto: Periférico Sur con dirección a Santa Úrsula.

Campesinos

- Punto de reunión: Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte.

- Trayecto previsto: Calzada de Tlalpan y zona de Santa Úrsula.