Trabajadores de la salud
- Inicio de movilización: Avenida del Imán.
- Recorrido estimado: Circuito Azteca y alrededores del Estadio Ciudad de México.
Las calles del Centro Histórico que siguen afectadas por la CNTE
Además de las movilizaciones previstas para el día inaugural, continúan las afectaciones derivadas del plantón instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Su campamento principal permanece sobre la avenida 20 de Noviembre, entre Venustiano Carranza y Mesones.
Debido a ello, automovilistas y peatones pueden encontrar complicaciones para circular en calles cercanas al Zócalo, entre ellas:
- Madero
- 5 de Mayo
- Tacuba
- Allende
- Simón Bolívar
- Filomeno Mata
- 20 de Noviembre
La recomendación para quienes deban desplazarse por el primer cuadro de la ciudad es considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.
Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México
Como parte del operativo denominado "Última Milla", se implementará un polígono de seguridad alrededor del estadio para garantizar el acceso de aficionados y facilitar las labores de seguridad.
Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.
Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
Las vialidades con acceso restringido para residentes
Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.
Entre ellas se encuentran estas:
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula