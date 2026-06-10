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CDMX

Calles cerradas y marchas en CDMX el 11 de junio, así estará la ciudad por la inauguración del Mundial

Movilizaciones, restricciones vehiculares y operativos especiales modificarán la movilidad en distintos puntos de la capital desde las primeras horas.
mié 10 junio 2026 02:42 PM
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La zona de seguridad de última milla abarcará el área comprendida entre Avenida Santa Úrsula, Periférico, Circuito Azteca, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

El arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México se prepara para una jornada distinta a cualquier otra. Junto con la inauguración del torneo y el debut de la selección mexicana, autoridades y organizadores implementarán cierres viales y operativos especiales en distintos puntos de la capital.

A ello se suman varias mega marchas previstas para el mismo día, un escenario que podría complicar los traslados de miles de personas dentro y fuera de la zona sur de la ciudad.

Lee: Operativo Última Milla: cómo llegar y salir del Estadio Azteca el 11 de junio

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Las marchas que habrá el 11 de junio en CDMX

Diversos contingentes tienen previsto movilizar rumbo a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las concentraciones están previstas entre las 7:00 y las 9:00 horas, mientras que los recorridos comenzarían entre las 10:00 y las 12:00 horas. La llegada de los contingentes se espera alrededor de las 13:00 horas.

Madres buscadoras

- Punto de reunión: zona del Estadio Olímpico Universitario.
- Recorrido previsto: Insurgentes Sur, Ciudad Universitaria y alrededores del Estadio Ciudad de México.

Trabajadores del Poder Judicial

- Punto de reunión: inmediaciones de la estación Perisur del Metrobús.
- Recorrido previsto: Insurgentes Sur con dirección al estadio.

Integrantes de la CNTE

- Punto de reunión: zona de San Jerónimo.
- Recorrido previsto: Periférico Sur, Cuicuilco y Santa Úrsula.

Pensionados de Pemex y CFE

- Punto de reunión: Hospital Central de Pemex.
- Recorrido previsto: Periférico Sur con dirección al cruce de Viaducto Tlalpan antes de dirigirse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Transportistas

- Punto de reunión: Glorieta de Vaqueritos.
- Recorrido previsto: Periférico Sur con dirección a Santa Úrsula.

Campesinos

- Punto de reunión: Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte.
- Trayecto previsto: Calzada de Tlalpan y zona de Santa Úrsula.

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Trabajadores de la salud

- Inicio de movilización: Avenida del Imán.

- Recorrido estimado: Circuito Azteca y alrededores del Estadio Ciudad de México.

Las calles del Centro Histórico que siguen afectadas por la CNTE

Además de las movilizaciones previstas para el día inaugural, continúan las afectaciones derivadas del plantón instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Su campamento principal permanece sobre la avenida 20 de Noviembre, entre Venustiano Carranza y Mesones.

Debido a ello, automovilistas y peatones pueden encontrar complicaciones para circular en calles cercanas al Zócalo, entre ellas:

- Madero

- 5 de Mayo

- Tacuba

- Allende

- Simón Bolívar

- Filomeno Mata

- 20 de Noviembre

La recomendación para quienes deban desplazarse por el primer cuadro de la ciudad es considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.

Qué calles estarán cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México

Como parte del operativo denominado "Última Milla", se implementará un polígono de seguridad alrededor del estadio para garantizar el acceso de aficionados y facilitar las labores de seguridad.

Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son:

- San Gabriel – Santa Úrsula

- San Benjamín – Santa Úrsula

- San Cástulo – Santa Úrsula

- San Celso – Santa Úrsula

- San León – Santa Úrsula

- Santo Tomás – San Alejandro

- Santo Tomás – San Jorge

Las vialidades con acceso restringido para residentes

Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran estas:

- San Guillermo – San Alejandro

- San Guillermo – San Jorge

- San Guillermo – Santa Úrsula

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- Acoxpa y Las Torres

- Gran Sur e Imán

- Periférico y Circuito Azteca

- Periférico y Coscomate

- Periférico y Renato Leduc

- Periférico y Tlalpan

- Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Los residentes deberán contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos

A qué hora comenzarán los cierres por el partido México vs. Sudáfrica

Las restricciones arrancarán incluso antes del silbatazo inicial.

Para el encuentro entre México y Sudáfrica, programado el 11 de junio, el cierre parcial comenzará desde las 23:00 horas del miércoles 10 de junio.

Posteriormente, el cierre total del perímetro iniciará a las 05:00 horas del jueves.

Tras la conclusión del partido, la reapertura de las vialidades se realizará aproximadamente tres horas después.

Quiénes podrán ingresar al polígono de seguridad

El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.

Podrán ingresar:

- Peatones con boleto válido para el partido

- Residentes acreditados

- Vehículos autorizados

- Unidades de emergencia

La zona de seguridad estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente.

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