La exposición también responde a un cambio de estrategia más amplio dentro del Franz Mayer. En los últimos tres años, el museo modificó su programación para atraer nuevas audiencias. Según Jaspersen, el recinto pasó de registrar alrededor de 80,000 visitantes anuales a cifras de entre 300,000 y 400,000 visitantes. Además, el perfil predominante cambió de personas de entre 50 y 60 años a visitantes de entre 20 y 30 años.

Ese cambio influyó en la forma de seleccionar exposiciones. El museo comenzó a combinar proyectos especializados en diseño, arquitectura, fotografía o moda con muestras de mayor convocatoria como Museo 31, Japón del mito al manga y ahora la exposición dedicada al futbol.

“El futbol es un sistema de imaginación y de información que exhala e inhala a la compleja realidad de la especie humana del siglo XXI”, señaló Guillermo Santamarina, curador de la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción del Museo Jumex.

Un museo pensado para visitantes no habituales

En el Museo Vivo del Muralismo, la preparación tomó otra ruta. El recinto apostó por reforzar experiencias accesibles para visitantes que normalmente no frecuentan museos y para turistas internacionales que recorrerán el Centro Histórico durante el torneo.

Falcón explicó que el museo ya operaba bajo una lógica orientada a públicos amplios y no especializados. El recinto incorporó recorridos interactivos, actividades musicalizadas y visitas guiadas gratuitas, algunas de ellas en inglés.

El museo también instaló piezas vinculadas al futbol y al espacio público, entre ellas obras de César Menchaca con balones monumentales, una camiseta y una catrina relacionada con el imaginario visual mexicano.

Tenis deportivos monumentales ilustran el inicio del Mundial 2026. (Foto: Diana Zavala)

La directora del MVM señaló que el museo busca aprovechar el Mundial para reforzar temas relacionados con identidad, medio ambiente y comunidad. Como parte de esa agenda, el recinto prepara la exposición Murmullo de los Océanos, enfocada en contaminación por plásticos y conservación ambiental.

“Tenemos un arte muy propio, pero que ha estado alimentado de siempre por regalos que nos ha dado el mundo”, dijo Falcón.

El museo prevé mantener sus horarios habituales durante el Mundial, además de conservar actividades como conversatorios, talleres, conciertos y recorridos temáticos. También reforzará contenidos en inglés para visitantes extranjeros.

Balones gigantes formarán parte del color en los museos capitalinos. (Foto: Diana Zavala)

La expectativa sobre el flujo de visitantes

Aunque los museos comenzaron ajustes operativos, todavía existe incertidumbre sobre cómo se moverán las audiencias durante el torneo.

En el caso del Franz Mayer, el recinto prevé ampliar personal en sala durante las semanas de mayor afluencia, una práctica que ya aplica en temporadas vacacionales. El museo también contempla jornadas extendidas y actividades relacionadas con partidos de la Selección Mexicana.