El Mundial 2026 cambia la operación de los museos en CDMX
El Centro Histórico se prepara para recibir miles de visitantes durante el Mundial y recintos como Franz Mayer y el Museo Vivo del Muralismo ajustan exposiciones para integrar el futbol a la experiencia cultural.
La Ciudad de México comenzó a mover una parte de su oferta cultural al ritmo del Mundial de 2026. Mientras las autoridades prevén miles de visitantes alrededor del Zócalo, Reforma y los corredores turísticos cercanos a los estadios y Fan Fest, algunos museos del Centro Histórico ya ajustan exposiciones, actividades y operación para recibir a un público que llegará atraído por el futbol, pero que también recorrerá espacios culturales.
El Museo Vivo del Muralismo (MVM) y el Franz Mayer forman parte de esa preparación. Ambos museos, ubicados en el Centro Histórico, construyeron programas alrededor del Mundial desde perspectivas distintas. Uno desde el muralismo y la identidad visual mexicana. El otro desde el diseño, la cultura material y la memoria de las Copas del Mundo.
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La estrategia no se limita a montar exposiciones deportivas. Los recintos buscan integrar el futbol a discusiones sobre comunidad, diseño, espacio público, identidad y turismo cultural, en una ciudad que espera uno de los eventos internacionales más grandes de su historia reciente.
“Queremos ser un lugar que siga siendo una celebración del arte público, y pensamos que el arte para nada está peleado con el deporte, porque el deporte, digamos, bien entendido, y el juego en general, tienen que ver con formar comunidad”, dijo Gloria Falcón, directora del Museo Vivo del Muralismo.
En el Franz Mayer, la preparación comenzó incluso antes de definir la exposición que presentaría durante el Mundial. El museo identificó el torneo como un momento capaz de modificar audiencias y circulación de visitantes en el Centro Histórico.
“Cuando fue el anuncio del Mundial, yo creo que en ese momento ya fue así de, hay que hacer algo”, dijo Giovana Jaspersen García, directora del Franz Mayer.
El futbol entra a los museos
La exposición Futbol diseñando una pasión, del Franz Mayer, se integró al corredor cultural impulsado alrededor del Mundial. El proyecto reúne piezas históricas, materiales de diseño, recuerdos de Copas del Mundo y objetos vinculados a la cultura futbolística en América.
La muestra surgió después de que el museo reconsideró su estrategia inicial. En lugar de traer una exposición internacional ya producida, el recinto optó por desarrollar un proyecto propio enfocado en México y articulado con otras instituciones culturales de la ciudad.
Para construirla, el museo trabajó con el investigador británico Kevin Moore, especializado en futbol, además de colecciones provenientes de Fundación Televisa, del Museo del Futbol de Manchester y de coleccionistas mexicanos.
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La exposición también responde a un cambio de estrategia más amplio dentro del Franz Mayer. En los últimos tres años, el museo modificó su programación para atraer nuevas audiencias. Según Jaspersen, el recinto pasó de registrar alrededor de 80,000 visitantes anuales a cifras de entre 300,000 y 400,000 visitantes. Además, el perfil predominante cambió de personas de entre 50 y 60 años a visitantes de entre 20 y 30 años.
Ese cambio influyó en la forma de seleccionar exposiciones. El museo comenzó a combinar proyectos especializados en diseño, arquitectura, fotografía o moda con muestras de mayor convocatoria como Museo 31, Japón del mito al manga y ahora la exposición dedicada al futbol.
“El futbol es un sistema de imaginación y de información que exhala e inhala a la compleja realidad de la especie humana del siglo XXI”, señaló Guillermo Santamarina, curador de la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción del Museo Jumex.
Un museo pensado para visitantes no habituales
En el Museo Vivo del Muralismo, la preparación tomó otra ruta. El recinto apostó por reforzar experiencias accesibles para visitantes que normalmente no frecuentan museos y para turistas internacionales que recorrerán el Centro Histórico durante el torneo.
Falcón explicó que el museo ya operaba bajo una lógica orientada a públicos amplios y no especializados. El recinto incorporó recorridos interactivos, actividades musicalizadas y visitas guiadas gratuitas, algunas de ellas en inglés.
El museo también instaló piezas vinculadas al futbol y al espacio público, entre ellas obras de César Menchaca con balones monumentales, una camiseta y una catrina relacionada con el imaginario visual mexicano.
La directora del MVM señaló que el museo busca aprovechar el Mundial para reforzar temas relacionados con identidad, medio ambiente y comunidad. Como parte de esa agenda, el recinto prepara la exposición Murmullo de los Océanos, enfocada en contaminación por plásticos y conservación ambiental.
“Tenemos un arte muy propio, pero que ha estado alimentado de siempre por regalos que nos ha dado el mundo”, dijo Falcón.
El museo prevé mantener sus horarios habituales durante el Mundial, además de conservar actividades como conversatorios, talleres, conciertos y recorridos temáticos. También reforzará contenidos en inglés para visitantes extranjeros.
La expectativa sobre el flujo de visitantes
Aunque los museos comenzaron ajustes operativos, todavía existe incertidumbre sobre cómo se moverán las audiencias durante el torneo.
En el caso del Franz Mayer, el recinto prevé ampliar personal en sala durante las semanas de mayor afluencia, una práctica que ya aplica en temporadas vacacionales. El museo también contempla jornadas extendidas y actividades relacionadas con partidos de la Selección Mexicana.
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Jaspersen señaló que parte de la estrategia consiste en ofrecer espacios alternativos para públicos que buscan participar del ambiente mundialista sin acudir necesariamente al estadio o al Fan Fest.
“Queremos que nuestras audiencias tengan también un lugar seguro para participar del evento”, dijo.
La expectativa parte de las cifras previstas para las actividades masivas en el Centro Histórico. Según explicó la directora del Franz Mayer, las estimaciones contemplan hasta 45,000 personas en días sin partido de México y hasta 70,000 cuando juegue la selección nacional en el Fan Fest cercano al Zócalo.
En el MVM, la preparación también incluye coordinación con otros recintos del Centro Histórico, entre ellos el Museo de las Constituciones, Casa Tlaxcala y San Ildefonso, para promover recorridos conjuntos y reforzar el corredor cultural de la zona.
Un circuito cultural alrededor del Mundial
La preparación cultural para el Mundial no se limita a estos dos museos. El Museo Jumex presenta la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción, abierta del 28 de marzo al 26 de julio de 2026. La muestra reúne cerca de 100 obras de 60 artistas provenientes de 13 países y explora las relaciones entre futbol, arte contemporáneo y cultura visual.
La museografía, diseñada por el arquitecto Mauricio Rocha, transforma las galerías para aludir a elementos como la cancha, el balón y las gradas. En la plaza del museo, el colectivo Tercerunquinto instaló Tribunas, una pieza construida con butacas recicladas del Estadio Azteca.
El Museo Memoria y Tolerancia también se sumó con la exposición temporal Juego Limpio: La cancha que nos une, enfocada en futbol, derechos humanos y respeto dentro y fuera de la cancha. La muestra incorpora narraciones del periodista deportivo Alberto Lati y participación de Enrique Bonilla, exdirector de la Liga MX.
En el Museo del Objeto del Objeto (MODO), la exposición La colección, con todas sus letras añadió una sección dedicada a los Mundiales de 1970, 1971 y 1986, con boletos, recuerdos y objetos históricos relacionados con el futbol en México.
La Ciudad de México ya recibió dos Copas del Mundo masculinas, en 1970 y 1986. En 2026, además de los partidos, el torneo también comenzará a modificar la programación cultural de la ciudad, especialmente en el Centro Histórico, donde museos y espacios públicos se preparan para una circulación de visitantes distinta a la habitual.