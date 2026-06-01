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CDMX

Hoy No Circula del lunes 1 de junio de 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Esta medida busca disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que las autoridades aconsejan verificar previamente si el automóvil puede circular ese día.
lun 01 junio 2026 07:43 AM
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Incumplir las restricciones establecidas por el programa Hoy No Circula puede generar multas que alcanzan hasta los 3 mil 519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si este lunes 1 de junio de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que tu vehículo termine en el corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte del día como parte de las medidas ambientales destinadas a reducir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración de vehículos del país.

La restricción estará vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en diversos municipios mexiquenses donde opera el programa.

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¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán quedarse en casa los vehículos que cuenten con las siguientes características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción.

Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos

-Vehículos híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6

En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este día, podrás desplazarte sin problema dentro del horario habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han activado el Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria únicamente se aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En caso de que se emita una contingencia, las restricciones adicionales entrarían en vigor al día siguiente y no de manera inmediata, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

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Municipios del Estado de México donde aplica el programa

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula opera en diversos municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

A esta cobertura se sumaron desde el 1 de julio de 2025 dos municipios más:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Ignorar las restricciones puede salir caro.

Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas van de:

2,346 pesos como multa mínima

3,519 pesos como multa máxima

A este gasto pueden sumarse otros costos derivados del traslado del automóvil al corralón, la estancia del vehículo y los trámites administrativos necesarios para recuperarlo.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones y contratiempos, las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones antes de utilizar el automóvil:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Además de evitar multas, respetar las restricciones contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y ayuda a mejorar la calidad del aire para millones de personas que diariamente se desplazan por la Ciudad de México y el Estado de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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