Hoy No Circula del lunes 1 de junio de 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Si este lunes 1 de junio de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que tu vehículo termine en el corralón.

Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender su circulación durante gran parte del día como parte de las medidas ambientales destinadas a reducir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración de vehículos del país.

La restricción estará vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en diversos municipios mexiquenses donde opera el programa.