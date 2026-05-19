Hoy No Circula 19 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si este martes 19 de mayo de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, lo mejor es revisar primero si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene activo y aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.
La medida busca reducir la cantidad de vehículos en circulación y, con ello, disminuir los niveles de contaminación en una de las regiones urbanas más pobladas y transitadas del país. Además de intentar mejorar la calidad del aire, las restricciones también pretenden proteger la salud de millones de personas que diariamente se desplazan por la capital y municipios conurbados.