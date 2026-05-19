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CDMX

Hoy No Circula 19 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir que el automóvil cumpla con las condiciones vigentes.
mar 19 mayo 2026 07:31 AM
Hoy No Circula 19 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves
Ignorar las restricciones del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si este martes 19 de mayo de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, lo mejor es revisar primero si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene activo y aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida busca reducir la cantidad de vehículos en circulación y, con ello, disminuir los niveles de contaminación en una de las regiones urbanas más pobladas y transitadas del país. Además de intentar mejorar la calidad del aire, las restricciones también pretenden proteger la salud de millones de personas que diariamente se desplazan por la capital y municipios conurbados.

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¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil reúne esas tres condiciones, no podrá circular durante el horario establecido. La recomendación es evitar usarlo para no exponerte a multas y otros gastos adicionales.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones. Este martes sí podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, los conductores pueden transitar sin limitaciones dentro del horario habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no está contemplada la activación del Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En caso de activarse, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse al día siguiente y no el mismo día del anuncio.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Municipios del Estado de México donde aplica la restricción

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se extendió a:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En ambos municipios, las restricciones aplican de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. Las multas comenzaron oficialmente desde el 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No cumplir con el programa puede representar un gasto importante. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas van de:

Multa mínima: 2,346 pesos

Multa máxima: 3,519 pesos

Además de la infracción, las autoridades pueden enviar el vehículo al corralón, lo que incrementa el costo final debido al pago de arrastre, estancia y trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar problemas durante el día, las autoridades recomiendan:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas. También contribuye a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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