Hoy No Circula 19 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil reúne esas tres condiciones, no podrá circular durante el horario establecido. La recomendación es evitar usarlo para no exponerte a multas y otros gastos adicionales.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones. Este martes sí podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, los conductores pueden transitar sin limitaciones dentro del horario habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no está contemplada la activación del Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En caso de activarse, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse al día siguiente y no el mismo día del anuncio.