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CDMX

El Gobierno de CDMX despliega 420 elementos de seguridad en Azcapotzalco tras multihomicidios

La Secretaría de Seguridad de la CDMX reforzará los patrullajes en los sectores Hormiga, Clavería, Cuitláhuac y La Raza.
mar 12 mayo 2026 05:40 PM
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX desplegó un operativo con 420 elementos en Azcapotzalco. (Foto: Gobierno CDMX )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició un operativo de seguridad en las calles de la alcaldía Azcapotzalco en los sectores Hormiga, Clavería, Cuitláhuac y La Raza, luego de dos multihomicidios cometidos en la demarcación.

"El objetivo es claro: disuadir y prevenir las conductas delictivas mediante la presencia de policías y el incremento de patrullajes. Además fortalecer la capacidad de reacción ante eventos de alto impacto para incrementar las detenciones de personas generadoras de violencia durante el desarrollo de este operativo especial", dijo Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

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En el operativo participan 200 elementos de la Secretaría, 40 patrullas y 10 moto patrullas de la Subsecretaría de Operación Policíal; además 200 elementos, 30 motocicletas y 20 camionetas de la Subsecretaría de Control de Tránsito, más 20 unidades de la Subsecretaría de Inteligencia Policial, 20 camionetas de la Policía Metropolitana, una unidad blindada y un helicóptero.

Apoyarán también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina y Guardia Nacional

El despliegue se da tras dos homicidios múltiples cometidos en Azcapotzalco. El primero de ellos se trató del asesinato de una familia –padre, madre y dos hijas de 12 y 16 años– en la colonia Santa María. Fueron detenidos el 29 de abril María de Jesús N, José María N, Francisco Javier N y Emiliano N, como presuntos responsables.

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El segundo caso fue el asesinato de tres personas el 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa, además de un ataque armado contra una mujer realizado el 17 de abril en la misma colonia. Por ello fue detenido el 3 de mayo un joven de 19 años que portaba un arma de fuego, cartuchos útiles y dosis de droga, identificado como presunto responsable.

Se va a reforzar los patrullajes en colonias como San Pedro Xalpa, Plenitud, Las Trancas, Clavería, San Miguel Amantla, El Rosario, Pro Hogar, La Raza, El Arenal y Coltongo, entre otros.

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Ciudad de México Homicidio Seguridad CDMX

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