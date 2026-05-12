El Gobierno de CDMX despliega 420 elementos de seguridad en Azcapotzalco tras multihomicidios

En el operativo participan 200 elementos de la Secretaría, 40 patrullas y 10 moto patrullas de la Subsecretaría de Operación Policíal; además 200 elementos, 30 motocicletas y 20 camionetas de la Subsecretaría de Control de Tránsito, más 20 unidades de la Subsecretaría de Inteligencia Policial, 20 camionetas de la Policía Metropolitana, una unidad blindada y un helicóptero.

Apoyarán también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina y Guardia Nacional

El despliegue se da tras dos homicidios múltiples cometidos en Azcapotzalco. El primero de ellos se trató del asesinato de una familia –padre, madre y dos hijas de 12 y 16 años– en la colonia Santa María. Fueron detenidos el 29 de abril María de Jesús N, José María N, Francisco Javier N y Emiliano N, como presuntos responsables.

El segundo caso fue el asesinato de tres personas el 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa, además de un ataque armado contra una mujer realizado el 17 de abril en la misma colonia. Por ello fue detenido el 3 de mayo un joven de 19 años que portaba un arma de fuego, cartuchos útiles y dosis de droga, identificado como presunto responsable.

Se va a reforzar los patrullajes en colonias como San Pedro Xalpa, Plenitud, Las Trancas, Clavería, San Miguel Amantla, El Rosario, Pro Hogar, La Raza, El Arenal y Coltongo, entre otros.