Hoy No Circula 7 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en estas condiciones, lo recomendable es no usarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, trayectos a pie en distancias cortas o compartir vehículo.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2 en placas

Antes de salir, revisa tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. De eso depende si puedes circular o no.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental declarada, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se emite la medida.