La CDMX tendrá simulacro este 6 de mayo y la alerta estará en altavoces y celulares

“La organización, la información, la coordinación y la práctica son nuestra primera línea de defensa. Por eso en esta ciudad todos los simulacros son importantes y entre más oportunidad tengamos de ensayar los protocolos, más vamos a estar preparadas y preparados para cualquier evento”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para este simulacro, el escenario será un sismo con magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

Con este escenario, en la capital se proyecta una aceleración mayor a los 300 Gal, es decir, una percepción muy fuerte, explicó Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC).

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en CDMX?

La alerta sísmica se activa ante eventos de las siguientes características:

Sismo de magnitud igual o mayor a 5 y epicentro a menos de 200 kilómetros.

Sismo de magnitud igual o mayor a 5.5 y epicentro a menos de 350 kilómetros.