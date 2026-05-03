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CDMX

La CDMX tendrá simulacro este 6 de mayo y la alerta estará en altavoces y celulares

La alerta sísmica se escuchará en punto de las 11:00 horas en los 13,998 altavoces del C5 de la Ciudad de México. El escenario será un sismo de 8.2 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero.
dom 03 mayo 2026 05:05 PM
Simulacro de Sismo Capital Mexicana
El próximo 6 de mayo la Ciudad de México participará en el Simulacro Nacional 2026, con un escenario de un sismo con magnitud de 8.2, con epicentro en Acapulco, Guerrero. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com)

En punto de las 11:00 horas del próximo miércoles 6 de mayo se escuchará la alerta sísmica en los 13,998 altavoces del sistema C5 de la Ciudad de México, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026. El aviso también llegará a través de los celulares, así como en radio y televisión.

“Nuestra ciudad sabe muy bien lo que significa prevención, lo aprendimos en 1985 y luego en el 2017, desde entonces sabemos que prevenir significa salvar vidas.

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“La organización, la información, la coordinación y la práctica son nuestra primera línea de defensa. Por eso en esta ciudad todos los simulacros son importantes y entre más oportunidad tengamos de ensayar los protocolos, más vamos a estar preparadas y preparados para cualquier evento”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para este simulacro, el escenario será un sismo con magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros.

Con este escenario, en la capital se proyecta una aceleración mayor a los 300 Gal, es decir, una percepción muy fuerte, explicó Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC).

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¿Cuándo se activa la alerta sísmica en CDMX?

La alerta sísmica se activa ante eventos de las siguientes características:

  • Sismo de magnitud igual o mayor a 5 y epicentro a menos de 200 kilómetros.
  • Sismo de magnitud igual o mayor a 5.5 y epicentro a menos de 350 kilómetros.
  • Sismo de magnitud igual o mayor a 6, sin importar la distancia del epicentro.
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Los principales objetivos en la Ciudad de México para este simulacro será evaluar el despliegue en territorio de alrededor de 5,000 funcionarios públicos, así como de 72 Coordinaciones Territoriales y 1,017 cuadrantes.

También se busca validar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia; activar los Comités de Emergencia, optimizar la coordinación con los Consejos de Protección Civil de las 16 alcaldías y fomentar la cultura de la prevención en las personas que habitan y transitan en la capital, apuntó Venegas.

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