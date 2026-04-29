Línea 2 del Metro CDMX operará de forma parcial en el puente y cierra dos estaciones hasta nuevo aviso

Así operará la Línea 2 del Metro CDMX

Durante los días de ajuste, la Línea 2 funcionará de manera parcial en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, sin servicio continuo en toda la línea.

Para apoyar la movilidad de los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio en el tramo interrumpido.

El horario de operación será el siguiente:

Viernes 1 y domingo 3 de mayo: 7:00 a 24:00 horas

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24:00 horas

Portales y Nativitas, cerradas hasta nuevo aviso

Además, a partir de las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso permanecerán cerradas las estaciones Portales y Nativitas, por lo que se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.

Como medida complementaria, el viernes 1 y el domingo 3 de mayo aplicará el programa Tu bici viaja en Metro, que permite el ingreso de bicicletas en horarios establecidos.