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CDMX

Línea 2 del Metro CDMX operará de forma parcial en el puente y cierra dos estaciones hasta nuevo aviso

La intervención se inserta en un plan más amplio de modernización del sistema, con enfoque en movilidad rumbo a la Copa del Mundo 2026.
mié 29 abril 2026 07:23 PM
Obras de la Línea 2 del Metro
El Metro CDMX ajusta la operación de la Línea 2 durante el puente del 1 al 3 de mayo de 2026. (Foto: Obras)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizará ajustes en la operación de la Línea 2 durante el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026, como parte de las obras de modernización vinculadas a la preparación de la Ciudad de México para el Mundial de Futbol 2026.

Las intervenciones forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración de la infraestructura de movilidad en la capital, en el que la Línea 2 se perfila como un corredor estratégico por su conexión hacia el sur de la ciudad y su enlace con el Estadio Azteca actual Estadio Banorte —, una de las sedes del torneo.

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Así operará la Línea 2 del Metro CDMX

Durante los días de ajuste, la Línea 2 funcionará de manera parcial en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, sin servicio continuo en toda la línea.

Para apoyar la movilidad de los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio en el tramo interrumpido.

El horario de operación será el siguiente:

Viernes 1 y domingo 3 de mayo: 7:00 a 24:00 horas

Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24:00 horas

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Además, a partir de las 22:00 horas del jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso permanecerán cerradas las estaciones Portales y Nativitas, por lo que se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.

Como medida complementaria, el viernes 1 y el domingo 3 de mayo aplicará el programa Tu bici viaja en Metro, que permite el ingreso de bicicletas en horarios establecidos.

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El corredor que se redefine para el Mundial 2026

Los ajustes en la Línea 2 no son únicamente operativos, sino parte de una intervención estructural en uno de los corredores más sensibles de la movilidad capitalina.

Esta línea conecta directamente con Tasqueña, punto clave de enlace con el Tren Ligero hacia el Estadio Azteca, lo que la coloca en el centro de la estrategia de movilidad para el Mundial 2026.

A ello se suma la transformación del entorno urbano en Calzada de Tlalpan, donde avanzan proyectos como la ciclovía de la Gran Tenochtitlán y obras de reordenamiento vial y peatonal.

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El objetivo es crear un corredor de acceso más eficiente hacia el estadio, que también absorberá flujos de turistas nacionales y extranjeros.

En conjunto, estas obras muestran un rediseño anticipado de la infraestructura de movilidad de la ciudad, donde el transporte público deja de ser solo un servicio cotidiano para convertirse en pieza central de la logística de un evento global.

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Tags

Ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Metro

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