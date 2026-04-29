Línea 2 del Metro CDMX operará de forma parcial en el puente y cierra dos estaciones hasta nuevo aviso

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizará ajustes en la operación de la Línea 2 durante el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026, como parte de las obras de modernización vinculadas a la preparación de la Ciudad de México para el Mundial de Futbol 2026.
Las intervenciones forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración de la infraestructura de movilidad en la capital, en el que la Línea 2 se perfila como un corredor estratégico por su conexión hacia el sur de la ciudad y su enlace con el Estadio Azteca — actual Estadio Banorte —, una de las sedes del torneo.