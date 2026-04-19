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CDMX

Miles de ciclistas estrenan la Ciclovía Gran Tenochtitlán en la Ciudad de México

El recorrido será de más de 16 kilómetros y tendrá una duración aproximada de una hora y 15 minutos. El resto de la ruta será terminada en las próximas semanas.
dom 19 abril 2026 10:07 AM
ciclovia gran tenochtitlan
(Andrés Pozos)

La mañana de este domingo miles de ciclistas inauguraron la Ciclovía Gran Tenochtitlán, la nueva ruta en la Ciudad de México que cruza desde el Centro Histórico hasta el Estadio CDMX sobre Calzada de Tlalpan.

"Por fin estamos inaugurando esta gran obra de movilidad. Es una transformación profunda del espacio público y un compromiso firme hacia una ciudad de todas y de todos", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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ciclista enmascarada
Cientos de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México. (Andrés Pozos)

Desde el Zócalo capitalino, la mandataria formó, junto con las y los ciclistas, una bicicleta monumental sobre la principal plaza del país y luego dio el banderazo de salida a la ruta de 16 kilómetros, que llega hasta el Centro de Transferencia Modal de Huipulco.

Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios, explicó que son 30 kilómetros en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan (desde Chabacano hasta Renato Leduc) los que se inauguran de la nueva ciclovía y el resto de la ruta será terminada en las próximas semanas.

El funcionario detalló que se colocaron elementos para confinar la ciclovía y que le den más seguridad a quien usa la bicicleta como medio de transporte: incluye 43,000 metros de balizamiento, 8,000 metros de confinamiento con jardineras, 64 nuevos espacios de ascenso y descenso de transporte público, 40,000 metros cuadrados de repavimientavion, 5,299 canalizadores viales, 1,147 balizas flexibles y 37 dovelas de concreto.

Al tener un sendero Camina Libre, Camina Segura, la ciclovía también podrá ser usada de noche.

ciclistas zocalo
Durante el arranque de la rodada, se desplegaron banderas de varios países. (Andrés Pozos)

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Ruta de la Bici Rodada Gran Tenochitlán

El punto de encuentro fue la Plaza de la Constitución o el Zócalo, luego avanzarán sobre Av. Pino Suárez, posteriormente se ingresará a la Calzada de Tlalpan, hasta llegar al Kiosco Huipulco.

El recorrido será de más de 16 kilómetros y tendrá una duración aproximada de una hora y 15 minutos, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia.

Cita: 8:00 horas, en el Zócalo (Av. Pino Suárez)

Salida: 9:30 horas

Llegada: 10:45 horas, en el Kiosco Huipulco

Horarios de Metro y Metrobús para viajar con bicis

El Metro y el Metrobús permiten viajar con bicicletas todos los domingos, en cualquier horario.

Metrobús

Se podrá ingresar en bicicleta en las líneas 1, 2, 3, 5 y 6. No aplica en las líneas 4 y 7.

RTP tendrá horario servicio especial por rodada

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) modificará el servicio en la estación Pino Suárez este domingo. Las unidades saldrán desde la calle 5 de Febrero e Izazaga, en un horario aproximado de las 07:00 a las 11:00 horas. Posteriormente, regresará a su punto original.

Rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México, la Ciclovía Gran Tenochtitlán se construyó sobre los carriles laterales de la Calzada de Tlalpan para conectar el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la alcaldía Coyoacán, con el Centro Histórico de la Ciudad de México, para enlazar estos puntos clave del centro y sur de la ciudad. Tiene una extensión total de 34 kilómetros, 17 kilómetros en cada sentido.

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ciclovía Zócalo Estadio Azteca

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