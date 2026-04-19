Miles de ciclistas estrenan la Ciclovía Gran Tenochtitlán en la Ciudad de México

Cientos de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México. (Andrés Pozos)

Desde el Zócalo capitalino, la mandataria formó, junto con las y los ciclistas, una bicicleta monumental sobre la principal plaza del país y luego dio el banderazo de salida a la ruta de 16 kilómetros, que llega hasta el Centro de Transferencia Modal de Huipulco.

Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios, explicó que son 30 kilómetros en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan (desde Chabacano hasta Renato Leduc) los que se inauguran de la nueva ciclovía y el resto de la ruta será terminada en las próximas semanas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se tomó la fotografía junto a ciclistas que formaron una bicicleta monumental sobre la plancha del Zócalo de la CDMX.



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El funcionario detalló que se colocaron elementos para confinar la ciclovía y que le den más seguridad a quien usa la bicicleta como medio de transporte: incluye 43,000 metros de balizamiento, 8,000 metros de confinamiento con jardineras, 64 nuevos espacios de ascenso y descenso de transporte público, 40,000 metros cuadrados de repavimientavion, 5,299 canalizadores viales, 1,147 balizas flexibles y 37 dovelas de concreto.

Al tener un sendero Camina Libre, Camina Segura, la ciclovía también podrá ser usada de noche.