Miles de ciclistas estrenan la Ciclovía Gran Tenochtitlán en la Ciudad de México

Ruta de la Bici Rodada Gran Tenochitlán
El punto de encuentro fue la Plaza de la Constitución o el Zócalo, luego avanzarán sobre Av. Pino Suárez, posteriormente se ingresará a la Calzada de Tlalpan, hasta llegar al Kiosco Huipulco.
El recorrido será de más de 16 kilómetros y tendrá una duración aproximada de una hora y 15 minutos, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia.
Cita: 8:00 horas, en el Zócalo (Av. Pino Suárez)
Salida: 9:30 horas
Llegada: 10:45 horas, en el Kiosco Huipulco
Horarios de Metro y Metrobús para viajar con bicis
El Metro y el Metrobús permiten viajar con bicicletas todos los domingos, en cualquier horario.
Metrobús
Se podrá ingresar en bicicleta en las líneas 1, 2, 3, 5 y 6. No aplica en las líneas 4 y 7.
RTP tendrá horario servicio especial por rodada
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) modificará el servicio en la estación Pino Suárez este domingo. Las unidades saldrán desde la calle 5 de Febrero e Izazaga, en un horario aproximado de las 07:00 a las 11:00 horas. Posteriormente, regresará a su punto original.
Rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México, la Ciclovía Gran Tenochtitlán se construyó sobre los carriles laterales de la Calzada de Tlalpan para conectar el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la alcaldía Coyoacán, con el Centro Histórico de la Ciudad de México, para enlazar estos puntos clave del centro y sur de la ciudad. Tiene una extensión total de 34 kilómetros, 17 kilómetros en cada sentido.