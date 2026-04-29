De Botton: El incremento de ingresos de 55% para la CDMX se refleja en obras de infraestructura
Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas, destaca el aumento del emplacamiento de vehículos, la Licencia Permanente y los descuentos en el pago de impuestos como factores para incrementar los recursos de la CDMX.
La inversión pública en la Ciudad de México aumentó 55% este año respecto a 2024, gracias a un plan que favorece no solo las finanzas de la capital también a los ciudadanos.
“Estamos realizando esta estrategia de fortalecer los ingresos, la hacienda pública de la ciudad, mediante beneficios fiscales, favoreciendo el cumplimiento voluntario y con buena administración tributaria, innovando en nuestros procesos", asegura Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas capitalino.
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Con más ingreso, más inversión, menos deuda, vamos a poder darle a la ciudadanía mayor bienestar.
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX
En entrevista, el funcionario señala que eso se traslada en obras y proyectos de infraestructura. “Estamos teniendo (con 12,037 millones de pesos) cuatro veces el monto de inversión de un periodo similar del año anterior (con 3,000 millones de pesos) y sin duda eso se ve reflejado en mejoramiento de la carpeta asfáltica y obras de agua importantes”, dice.
La inversión en obras aumentó un 37.8%, el presupuesto para obras de agua incrementó en un 26.7% y para obras en movilidad creció un 13%, mientras los recursos para las alcaldías subieron un 17.5% con 1,000 millones de pesos para repavimentación y 1,850 millones de pesos para infraestructura urbana.
Ante la oportunidad económica que representa el Mundial de Futbol, De Botton sostiene que la recaudación no solo depende de ello sino que responde a una estrategia a más largo plazo.
“Nuestro plan no depende únicamente del Mundial y lo demuestran los datos: hemos avanzado con más de 100,000 millones de pesos de ingresos solamente en el primer trimestre (de 2026) y es una cifra que nunca se había alcanzado”, sostiene el secretario de Finanzas.
El incremento se debe a varios factores, entre ellos beneficios fiscales, como la exención de multas, y otros programas como las modificaciones para emplacar vehículos, lo que permitió crecer esos recursos 15%.
CDMX comienza a recuperar placas vehiculares
En el primer trimestre del año aumentó en 15% la emisión de placas de vehículos en la Ciudad de México, un cambio frente a las pérdidas que había registrado la capital al recaudar 904 millones de pesos menos por el impuesto de tenencia vehicular en 2025 en comparación con 2018.
“Para notros lo importante es poder revertir la tendencia negativa que había respecto de tener cada vez menos altas vehiculares en la Ciudad de México mientras seguimos teniendo el mismo número de vehículos”, señala De Botton.
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Un factor para la “fuga” de placas es que muchas personas propietarias de vehículos preferían sacar placas en otras entidades como Morelos para evitar el pago de la tenencia vehicular.
Por ello, la administración encabezada por Clara Brugada decidió ampliar la cantidad de vehículos que pueden acceder al 100% de descuento en este impuesto con solo pagar el refrendo, que este 2026 tiene un costo de 760 pesos.
Ahora los vehículos con un valor de hasta 638,000 pesos alcanzan subsidio, mientras hasta 2025 el límite estaba fijado en autos y camionetas de máximo 250,000 pesos, límite que se mantuvo inmóvil durante más de una década en la ciudad.
“Sin duda va a tomar un tiempo el poder llegar a fortalecer y que se pueda avanzar con más placas en la Ciudad de México, pero tenemos un indicador positivo en la dirección que queríamos de manera muy temprana. Vamos a seguir trabajando para que podamos consolidar esta cifra durante este año y que podamos hablar de un incremento relevante de altas de vehículos”, sostiene.
Además se han emitido 1.8 millones de licencias de conducir permanentes desde octubre de 2024, en la Ciudad de México, lo que representa ingresos por 2,700 millones de pesos.
“Sin duda la mayor cantidad en la historia, no solamente de la Ciudad de México sino de cualquier ciudad, en todo el país”, dice De Botton.
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Beneficios fiscales
El Gobierno capitalino anunció la extensión de sus beneficios fiscales por tres meses más: las personas dueñas de vehículos podrán recibir el descuento del 100% en la tenencia vehicular, si cumplen con los requisitos, hasta el próximo 30 de junio.
“Decidimos extender el beneficio sobre la tenencia vehicular y también sobre el programa de regularización fiscal a junio de este año. Es decir, vamos a tener meses adicionales para tanto el 100% del descuento de tenencia vehicular, para vehículos cuyo valor factura será menor a 638,000 pesos”, señala el secretario de Finanzas.
También se extiende el plazo del programa de Regularización Fiscal, con el cual las personas con pagos atrasados del impuesto predial, del servicio de agua y con multas de tránsito pendientes por hechos no graves pueden ponerse al día con descuentos. Hasta abril, unas 100,000 personas ya se han beneficiado de este programa.
-Predial Inmuebles de rangos del A al D (con un valor catastral menor a 1.2 millones de pesos) podrán eliminar su adeudo con solo pagar una cuota única de 1,000 pesos en uso habitacional y de 2,000 pesos en locales comerciales. Inmuebles de rangos del E al P (con valor por encima de 1.2 millones de pesos) tendrán descuento del 100% en multas y recargos.
-Agua Para adeudos sobre el suministro de agua, se ofrece un descuento del 100% en multas y actualizaciones.
-Multas de tránsito Descuento de 90% en las multas de tránsito salvo en casos de invasión de carril confinado para el transporte público, hechos de tránsito que hayan causado lesiones, así como relacionados con otros delitos.