De Botton: El incremento de ingresos de 55% para la CDMX se refleja en obras de infraestructura

Con más ingreso, más inversión, menos deuda, vamos a poder darle a la ciudadanía mayor bienestar. Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX

En entrevista, el funcionario señala que eso se traslada en obras y proyectos de infraestructura. “Estamos teniendo (con 12,037 millones de pesos) cuatro veces el monto de inversión de un periodo similar del año anterior (con 3,000 millones de pesos) y sin duda eso se ve reflejado en mejoramiento de la carpeta asfáltica y obras de agua importantes”, dice.

La inversión en obras aumentó un 37.8%, el presupuesto para obras de agua incrementó en un 26.7% y para obras en movilidad creció un 13%, mientras los recursos para las alcaldías subieron un 17.5% con 1,000 millones de pesos para repavimentación y 1,850 millones de pesos para infraestructura urbana.

Avance sobre ingresos y recaudación en la Ciudad de México hasta marzo de 2026. (Imagen: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas CDMX)

Ante la oportunidad económica que representa el Mundial de Futbol, De Botton sostiene que la recaudación no solo depende de ello sino que responde a una estrategia a más largo plazo.

“Nuestro plan no depende únicamente del Mundial y lo demuestran los datos: hemos avanzado con más de 100,000 millones de pesos de ingresos solamente en el primer trimestre (de 2026) y es una cifra que nunca se había alcanzado”, sostiene el secretario de Finanzas.

El incremento se debe a varios factores, entre ellos beneficios fiscales, como la exención de multas, y otros programas como las modificaciones para emplacar vehículos, lo que permitió crecer esos recursos 15%.

CDMX comienza a recuperar placas vehiculares

En el primer trimestre del año aumentó en 15% la emisión de placas de vehículos en la Ciudad de México, un cambio frente a las pérdidas que había registrado la capital al recaudar 904 millones de pesos menos por el impuesto de tenencia vehicular en 2025 en comparación con 2018.

“Para notros lo importante es poder revertir la tendencia negativa que había respecto de tener cada vez menos altas vehiculares en la Ciudad de México mientras seguimos teniendo el mismo número de vehículos”, señala De Botton.