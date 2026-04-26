La contingencia ambiental por ozono se suspende en el Valle de México

A partir de las 19:00 se decidió levantar las restricciones de la contingencia, luego de que este domingo el incremento gradual de la humedad en el ambiente sobre el Valle de México y el aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar incidente, lo que limitó los procesos fotoquímicos de formación de ozono.

"Estas condiciones resultaron favorables para la mejora de la calidad del aire, pues desde las 18:00 horas se registran concentraciones de ozono por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo", informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo, se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica, vientos débiles y temperaturas por arriba de los 30 °C, por lo cual las autoridades recomiendan a las y los ciudadanos las siguientes medidas para reducir la contaminación del aire.

- Reducir el uso de los vehículos automotores y mantenerlos en buen estado.

- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas.

- No cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

- Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

- Reducir el uso de gas doméstico en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y, al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

- Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.