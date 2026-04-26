La contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México

La medida se tomó este sábado 25 de abril tras detectar una elevada concentración de los niveles de ozono cerca de las 14:00 horas y con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectaciones a la salud y para reducir la generación de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que a esto se sumó la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, lo que limita de manera significativa la ventilación atmosférica y ocasiona la acumulación de precursores de ozono.

"Adicionalmente, las elevadas temperaturas, debidas al inicio de una onda de calor, ocasionaron una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire", detalló este sábado.

Hoy no circula para el 26 de abril

Este domingo 26 de abril deberán suspender su circulación, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.