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CDMX

La contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México

Las autoridades recomiendan evitar hacer actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. A las 15:00 horas, se dará un nuevo reporte para actualizar las restricciones y calidad del aire.
dom 26 abril 2026 10:00 AM
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Las ondas de calor influyen en altas concentraciones de ozono en el Valle de México. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que se mantiene la Fase I de la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En su reporte de las 10:00 horas, detalló que los elementos meteorológicos, junto con la intensa radiación solar, favorecerá la acumulación de los contaminantes y la formación de ozono en el Valle de México, por lo que las concentraciones provocarán calidad del aire de mala a muy mala en la capital.

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La medida se tomó este sábado 25 de abril tras detectar una elevada concentración de los niveles de ozono cerca de las 14:00 horas y con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectaciones a la salud y para reducir la generación de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que a esto se sumó la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, lo que limita de manera significativa la ventilación atmosférica y ocasiona la acumulación de precursores de ozono.

"Adicionalmente, las elevadas temperaturas, debidas al inicio de una onda de calor, ocasionaron una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registró una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire", detalló este sábado.

Hoy no circula para el 26 de abril

Este domingo 26 de abril deberán suspender su circulación, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

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6. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” deben dejar de circular. Se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Recomendaciones a la población

La Came recomienda facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

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Contingencia ambiental

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