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CDMX

CDMX lanza Nahui, mercado internacional de cine; prevén derrama de 24 mdp

La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció además el incremento de apoyos de 20 a 40 millones de pesos para el cine en 2027.
vie 24 abril 2026 05:32 PM
nahui cdmx cine
Brugada encabezó la firma del convenio Nahui, para integrar talento, infraestructura e inversión del cine en un solo ecosistema. (Foto: X/ Clara Brugada)

Con el objetivo de consolidar a la capital del país como un nodo estratégico de la industria cinematográfica internacional, el Gobierno capitalino presentó este viernes el convenio Nahui, Mercado Internacional de Cine de la Ciudad de México.

Durante el acto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que esta iniciativa representa “un primer paso de un camino que conducirá a posicionar a la Ciudad de México como el mayor espacio de creación de imágenes en el mundo”.

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Queremos que Nahui sea un puente intercultural para compartir historias, impulsar coproducciones y colaborar internacionalmente".
Clara Brugada.

El mercado se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre y reunirá a productores, distribuidores, plataformas y fondos internacionales y busca colocar a la capital como un nodo estratégico de la industria audiovisual global y detonar una derrama económica estimada en 24 millones de pesos anuales.

La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, articula a dependencias locales y federales, así como a actores privados, para atraer inversión, coproducciones y distribución internacional de contenidos.

Brugada subrayó que la capital concentra talento, infraestructura y conectividad suficientes para articular un ecosistema audiovisual competitivo a nivel global, y definió a Nahui como una plataforma estratégica de intercambio para impulsar proyectos cinematográficos y fomentar la coproducción internacional.

De acuerdo con cifras presentadas durante el evento, la industria audiovisual en la capital genera más de 14,000 millones de pesos anuales y alrededor de 100,000 empleos. Además, uno de cada cinco hogares en la ciudad reporta gasto en cine, lo que posiciona a la metrópoli como el principal mercado interno del país.

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Brugada anunció además el fortalecimiento de apoyos públicos al cine —que pasarán de 20 a 40 millones de pesos en 2027— y medidas para facilitar trámites de filmación, ampliar la formación comunitaria y consolidar alianzas público-privadas.

“Duplicamos a 20 millones los apoyos al cine y vamos a invertir más, mucho más. El próximo año vamos a invertir en apoyo al cine 40 millones y todavía nos quedamos cortos para lo que se requiere”, dijo.

Brugada también lanzó un llamado a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica a trabajar de forma conjunta.

“Impulsemos proyectos de asociación público privada y avancemos en estrategias compartidas que permitan dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector audiovisual”, dijo.

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¿Qué es Nahui?

De acuerdo con Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Nahui es una plataforma de comercio audiovisual diseñada para posicionar a la capital como un “hub” internacional.

El mercado se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre y operará como plataforma de intercambio entre oferta y demanda: por un lado, proyectos en desarrollo, guiones y paquetes de producción; por otro, plataformas de streaming, distribuidoras, fondos y compradores internacionales.

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Se prevén también rondas de negocio, encuentros de coproducción, proyecciones exclusivas y espacios de networking orientados a cerrar acuerdos concretos.

Así, de acuerdo con la secretaria de Cultura, este mercado integrará capacidades públicas y privadas para “detonar desarrollo económico” y consolidar a la ciudad como centro de postproducción en América Latina.

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Entre sus sedes se contemplan el Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional de las Artes, los Estudios Churubusco y las Utopías.

Nahui, explicó la secretaria de Cultura, busca en el eje económico, atraer inversión y generar encadenamientos productivos a partir de servicios locales —desde escenografía hasta tecnología audiovisual— y del turismo de negocios asociado a eventos internacionales.

En el eje técnico, busca consolidar capacidades de postproducción y especialización profesional y en el eje cultural, fortalecer la presencia del cine mexicano en pantallas mediante la comercialización efectiva de contenidos y el cumplimiento de cuotas de exhibición.

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