CDMX lanza Nahui, mercado internacional de cine; prevén derrama de 24 mdp

Queremos que Nahui sea un puente intercultural para compartir historias, impulsar coproducciones y colaborar internacionalmente". Clara Brugada.

El mercado se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre y reunirá a productores, distribuidores, plataformas y fondos internacionales y busca colocar a la capital como un nodo estratégico de la industria audiovisual global y detonar una derrama económica estimada en 24 millones de pesos anuales.

La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, articula a dependencias locales y federales, así como a actores privados, para atraer inversión, coproducciones y distribución internacional de contenidos.

Brugada subrayó que la capital concentra talento, infraestructura y conectividad suficientes para articular un ecosistema audiovisual competitivo a nivel global, y definió a Nahui como una plataforma estratégica de intercambio para impulsar proyectos cinematográficos y fomentar la coproducción internacional.

De acuerdo con cifras presentadas durante el evento, la industria audiovisual en la capital genera más de 14,000 millones de pesos anuales y alrededor de 100,000 empleos. Además, uno de cada cinco hogares en la ciudad reporta gasto en cine, lo que posiciona a la metrópoli como el principal mercado interno del país.

Brugada anunció además el fortalecimiento de apoyos públicos al cine —que pasarán de 20 a 40 millones de pesos en 2027— y medidas para facilitar trámites de filmación, ampliar la formación comunitaria y consolidar alianzas público-privadas.

“Duplicamos a 20 millones los apoyos al cine y vamos a invertir más, mucho más. El próximo año vamos a invertir en apoyo al cine 40 millones y todavía nos quedamos cortos para lo que se requiere”, dijo.

Firmamos el convenio Nahui para integrar talento, infraestructura e inversión en un solo ecosistema. Del 12 al 15 de octubre, la ciudad será sede de este mercado internacional que reunirá a productoras, plataformas y festivales de todo el mundo.

Con un fondo mixto semilla y… pic.twitter.com/3SldPTvsmk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

Brugada también lanzó un llamado a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica a trabajar de forma conjunta.

“Impulsemos proyectos de asociación público privada y avancemos en estrategias compartidas que permitan dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector audiovisual”, dijo.