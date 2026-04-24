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CDMX

Hoy No Circula 24 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

La medida busca reducir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el vehículo cumple con los requisitos para circular.
vie 24 abril 2026 03:08 AM
Hoy No Circula
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones de hasta 3,519 pesos. (Archivo)

Si este viernes 24 de abril planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay una revisión que conviene hacer antes de encender el motor: confirmar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula continúa vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede traducirse en multas de miles de pesos, además de retrasos en tus traslados.

La restricción se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas destinadas a disminuir los niveles de contaminación en la región. La regla opera tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses, por lo que una verificación rápida puede ayudarte a evitar sanciones y organizar mejor tu día.

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¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este viernes no pueden transitar los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil reúne estos tres criterios, lo más recomendable es dejarlo estacionado y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o servicios de movilidad compartida.

Hoy No Circula viernes
Hoy No Circula viernes Este viernes, no pueden circular vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0, y con holograma 1 y 2. (Foto: Came)

Vehículos que sí pueden circular

En contraste, este viernes podrán circular sin restricciones los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por el momento no hay contingencia ambiental activa, por lo que el programa opera en su modalidad normal.

En caso de que se declarara Fase 1 de contingencia, las medidas extraordinarias del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el sábado, no durante el mismo viernes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en distintos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense, la restricción opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el programa también se aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar el programa puede salir caro. Con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones se ubican en los siguientes rangos:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además del pago, los conductores pueden enfrentar la inmovilización del vehículo, lo que implica tiempo perdido y complicaciones adicionales en el traslado.

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Consejos para evitar contratiempos

Si planeas usar tu automóvil este viernes, estas acciones pueden ayudarte a evitar problemas:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte diario de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el programa no solo evita sanciones económicas. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un contratiempo en el camino.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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