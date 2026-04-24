Hoy No Circula 24 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 24 de abril planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay una revisión que conviene hacer antes de encender el motor: confirmar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula continúa vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede traducirse en multas de miles de pesos, además de retrasos en tus traslados.
La restricción se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas destinadas a disminuir los niveles de contaminación en la región. La regla opera tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses, por lo que una verificación rápida puede ayudarte a evitar sanciones y organizar mejor tu día.