Hoy No Circula 24 de abril de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este viernes no pueden transitar los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil reúne estos tres criterios, lo más recomendable es dejarlo estacionado y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o servicios de movilidad compartida.

Hoy No Circula viernes Este viernes, no pueden circular vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0, y con holograma 1 y 2. (Foto: Came )

Vehículos que sí pueden circular

En contraste, este viernes podrán circular sin restricciones los siguientes vehículos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por el momento no hay contingencia ambiental activa, por lo que el programa opera en su modalidad normal.

En caso de que se declarara Fase 1 de contingencia, las medidas extraordinarias del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el sábado, no durante el mismo viernes.