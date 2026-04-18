Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Inaugura la Ciclovía de Tlalpan: Ruta y horarios de la Bici Rodada Gran Tenochtitlán en CDMX

El Gobierno de la CDMX inaugurará la Ciclovía de Tlalpan a través de la “Bici Rodada Gran Tenochtitlán”, una experiencia sobre ruedas con salida desde el Zócalo.
sáb 18 abril 2026 04:00 PM
Inaugura la Ciclovía de Tlalpan: Rutas y horarios de la Bici Rodada Gran Tenochtitlán en CDMX
La Bici Rodada Gran Tenochtitlán es una experiencia para todas y todos, e inaugurar la Ciclovía de Tlalpan. (Foto: @LaSEMOVI / 𝕏)

Este domingo 19 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México prepara una experiencia sobre ruedas para inaugurar una de las obras principales de movilidad para conectar el centro con el sur de la capital: la Ciclovía de Tlalpan.

La Bici Rodada Gran Tenochitlán recorrerá 16 kilómetros, y podrá participar cualquier persona que decida unirse al trayecto. La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizará modificaciones en el servicio del Metro y Metrobús para facilitar el transporte de bicicletas.

Publicidad

Ruta de la Bici Rodada Gran Tenochitlán

De acuerdo con Semovi, el punto de encuentro será la Plaza de la Constitución o el Zócalo, sobre Av. Pino Suárez, posteriormente, se ingresará a la Calzada de Tlalpan, hasta llegar al Kiosco Huipulco.

El recorrido será de más de 16 kilómetros en aproximadamente una hora y 15 minutos, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia.

Cita: 8:00 horas, en el Zócalo (Av. Pino Suárez)

Salida: 9:30 horas

Llegada: 10:45 horas, en el Kiosco Huipulco

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, estimó que la asistencia a la rodada de este domingo logrará ocupar la Calzada de Tlalpan.

“Esperamos que sean miles y miles los que participen en la rodada”.

Antes de iniciar el recorrido, se planea realizar una gran bicicleta que será visible desde lo alto del Centro Histórico.

“La idea es que todos participemos con nuestra bici para que en un dron se pueda ver esa gran bici monumental, preparándonos para salir a la gran rodada Gran Tenochtitlán”, explicó Javier Hidalgo, director del sistema Pilares.

De París a la Ciudad de México: la estrategia para hacer que más personas usen la ciclovía de Tlalpan
Infraestructura

La CDMX usa estrategia internacional para impulsar el uso de la ciclovía de Tlalpan

Horarios de Metro y Metrobús para viajar con bicis

Tanto el Metro como Metrobús permiten el viaje con bicicletas durante todos los domingos, en todo el horario, y este 19 de abril no será la excepción, pero con algunas indicaciones.

Metro

- Usar las escaleras fijas y dar preferencia a los usuarios. Nunca usar las escaleras eléctricas. Cargar las bicicletas con cuidado.

- Paga en el torniquete y usa la puerta de servicio para la bici.

Publicidad

- Esperar con la bici pegada a la pared antes de abordar.

- Viaja en los extremos del primer o el último tren.

- Colócate en la orilla del vagón para dejar libre el paso.

Biciestacionamientos en la red:

La Raza (L3)
El Rosario (L7)
Pantitlán (LA)
Escuadrón 201 (L8)
Buenavista (LB)
Martín Carrera La Villa (L6)
Periférico Oriente (L12)
Tláhuac (L12)

Metrobús

Se podrá ingresar en bicicleta en las líneas 1, 2, 3, 5 y 6.

No aplica en las Líneas 4 y 7.

- La entrada está sujeta a la disponibilidad del espacio.

- Solo se permite 1 bici por autobús

- Usa el espacio señalado después de la articulación

RTP tendrá horario servicio especial por rodada

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) modificará el servicio en la estación Pino Suárez este domingo. Las unidades saldrán desde la calle 5 de Febrero e Izazaga, en un horario aproximado de las 07:00 a las 11:00 horas. Posteriormente, regresará a su punto original.

Ciclovía Gran Tenochtitlan, como parte de las obras rumbo al Mundial 2026

La ciclovía se construyó sobre los carriles laterales de la Calzada de Tlalpan para conectar el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la alcaldía Coyoacán, con el Centro Histórico de la Ciudad de México, enlazando puntos clave del centro y sur de la ciudad.

Tiene una extensión total de 34 kilómetros, 17 kilómetros en cada sentido.

Publicidad

Para su construcción se contemplaron más de 77 millones de pesos para atravesar las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan en un circuito seguro para ciclistas.

Además, se espera que sea una alternativa de movilidad continua y accesible para quienes se desplacen diariamente en bicicleta por la zona, independientemente del Mundial.

El proyecto de la ciclovía en Calzada de Tlalpan se planeó para tener conexión con otras cinco vías ciclistas: Lorenzo Boturini; Eje 5 Sur y Eje 6 Sur; Miguel Ángel de Quevedo, y las ciclovías de División del Norte y Acoxpa.

Tags

Ciudad de México Alcaldía Tlalpan Zócalo Bicicletas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad