El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado. Durante las contingencias ambientales, se aplica un doble no circula para reducir más la contaminación.

Para revisar la calidad del aire, se puede consultar el sistema de información de la CDMX.

¿Qué autos que no circulan el 18 de abril de 2026?

En esta ocasión, por ser el tercer sábado de marzo, la restricción aplican de la manera siguiente:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este sábado, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

La Secretaría mostrará los días que no podrá circular el auto en los próximos seis meses.