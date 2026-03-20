Noche de Primavera 2026: CDMX prepara Gran Baile Sonidero y varios conciertos gratis

Noche de Primavera 2026 en CDMX
Para celebrar la llega de la primavera , la CDMX planeó un festival musical el sábado 21 de marzo, en varias sedes cercanas al Centro Histórico y otros puntos de la capital. La entrada será totalmente gratuita, y las presentaciones musicales comenzarán desde las 11:30 horas, y hasta el final del día.
“Desde el rock legendario de Los Lobos hasta el flow de Pablito Mix y el sonido tropical de los mejores sonideros”, menciona la Cartelera de la Ciudad de México , administrada por la Secretaría de Cultura local.
La distribución será de la siguiente manera:
Zócalo
P.za de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
11:30 horas- Sensación Barranco
12:00 horas- Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz
12:30 horas- Sonido Kanela
13:00 horas- Sonido Fostermanía
13:30 horas- Sonido Superestrella
14:00 horas- Sonido Rumbero
14:30 horas- Alis Pedraza. La Sabanera
15:00 horas- El Junior Ritmo y Sorpresa
15:45 horas- Sonido Gatubela
16:30 horas- Sonido 69, El Sonido Del Amor
17:15 horas- Sonido Errestar
18:00 horas- Sonido Retro
19:00 horas- Sonido Fiesta Tropical El Toluco
20:00 horas- Sonido Bongonee
21:00 horas-Sonido Gallito
22:00 horas- Solsalsita La Chaparrita del Sabor
23:00 horas- Sonido Cóndor
Monumento a la Revolución
Pl. de la República s/n , Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México
16:20 horas- Kerigma
17:50 horas- Guillermo Briceño
19:05 horas- Meme del Real
20:40 horas- Cecilia Toussaint
22:30 horas- Los Lobos