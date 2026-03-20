Noche de Primavera 2026: CDMX prepara Gran Baile Sonidero y varios conciertos gratis

Ya llegó la primavera, el florecimiento de varias flores y más eventos gratuitos en la Ciudad de México para celebrar. Como cada año, se llevará a cabo la Noche de Primavera con bailes de sonidero en plazas públicas principales como el Zócalo, Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

La Secretaría de Cultura también tiene más festivales, exposiciones y eventos en otros puntos de la capital para realizar planes con la familia y amistades.

Los festejos se celebrarán pese a que actualmente los integrantes de la CNTE mantienen un plantón en la plancha del Zócalo en demanda de mejores condiciones de trabajo.