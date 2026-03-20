Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Noche de Primavera 2026: CDMX prepara Gran Baile Sonidero y varios conciertos gratis

Para celebrar la llegada de la primavera, el Gobierno de la CDMX prepara una serie de eventos gratuitos, como el Gran Baile Sonidero en el Zócalo, en Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.
vie 20 marzo 2026 12:00 PM
noche-primavera-cdmx.jpg
El sábado 21 de marzo, se realizará la Noche de Primavera 2025 en la CDMX, con diferentes sedes. (Foto: @CulturaCiudadMx / 𝕏)

Ya llegó la primavera, el florecimiento de varias flores y más eventos gratuitos en la Ciudad de México para celebrar. Como cada año, se llevará a cabo la Noche de Primavera con bailes de sonidero en plazas públicas principales como el Zócalo, Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

La Secretaría de Cultura también tiene más festivales, exposiciones y eventos en otros puntos de la capital para realizar planes con la familia y amistades.

Los festejos se celebrarán pese a que actualmente los integrantes de la CNTE mantienen un plantón en la plancha del Zócalo en demanda de mejores condiciones de trabajo.

Publicidad

Noche de Primavera 2026 en CDMX

Para celebrar la llega de la primavera , la CDMX planeó un festival musical el sábado 21 de marzo, en varias sedes cercanas al Centro Histórico y otros puntos de la capital. La entrada será totalmente gratuita, y las presentaciones musicales comenzarán desde las 11:30 horas, y hasta el final del día.

“Desde el rock legendario de Los Lobos hasta el flow de Pablito Mix y el sonido tropical de los mejores sonideros”, menciona la Cartelera de la Ciudad de México , administrada por la Secretaría de Cultura local.

La distribución será de la siguiente manera:

Zócalo

P.za de la Constitución s/n , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México

11:30 horas- Sensación Barranco
12:00 horas- Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz
12:30 horas- Sonido Kanela
13:00 horas- Sonido Fostermanía
13:30 horas- Sonido Superestrella
14:00 horas- Sonido Rumbero
14:30 horas- Alis Pedraza. La Sabanera
15:00 horas- El Junior Ritmo y Sorpresa
15:45 horas- Sonido Gatubela
16:30 horas- Sonido 69, El Sonido Del Amor
17:15 horas- Sonido Errestar
18:00 horas- Sonido Retro
19:00 horas- Sonido Fiesta Tropical El Toluco
20:00 horas- Sonido Bongonee
21:00 horas-Sonido Gallito
22:00 horas- Solsalsita La Chaparrita del Sabor
23:00 horas- Sonido Cóndor

Monumento a la Revolución

Pl. de la República s/n , Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México

16:20 horas- Kerigma
17:50 horas- Guillermo Briceño
19:05 horas- Meme del Real
20:40 horas- Cecilia Toussaint
22:30 horas- Los Lobos

Publicidad

Kiosco de la Alameda Central

Parque Alameda Central , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

16:00 horas- La China Sonidera
17:00 horas-. DJ MILF
18.15 horas- Piñata Protest
19:30 horas- Pauli
20:30horas- Amandititita
22:00 horas- Pablito Mix

Monumento a Beethoven

Angela Peralta , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México

16:00 horas- Hermanos Menores
17:15 horas- Bella Litsa
18:30 horas- Black Pantera
20:00 horas- Santiago Motorizado (Argentina)
22:00 horas- La Tremenda Korte

Plaza Tolsá

Tacuba 8 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

18:00 horas- Sickick
19:00 horas- Fat Hamster & Kang New
20:30 horas- Ratro Casetta
22:00 horas- Magnolia Coronado
23:30 horas- Potochkine

Balcón del Museo del Estanquillo

Isabel la Católica 26 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

6:15 horas- Anna Aspa + Jaime Tzompantzi + Cuija Besucona+ Sebastían Díaz Barriga (spoken word + poesía + hip hop)
17:00 horas- Chris Uribe (ópera)
17:45 horas- Colectivo Tonka (Ricardo Suasnavar + Helena Moguel + Marina Camargo + Iván Palacios Ocaña)
18:30 horas- Diana Mata (ópera)
19:15 horas- Ánuar Zúñiga + Rosario Loperena
20:00 horas- Zticma + Zett (Hip Hop)
21:00 horas- DANGER AK + invitado Ese O (Hip Hop)

Publicidad

Tags

Ciudad de México Primavera música Conciertos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad