Inaugura la Ciclovía de Tlalpan: Ruta y horarios de la Bici Rodada Gran Tenochtitlán en CDMX

Ruta de la Bici Rodada Gran Tenochitlán

De acuerdo con Semovi, el punto de encuentro será la Plaza de la Constitución o el Zócalo, sobre Av. Pino Suárez, posteriormente, se ingresará a la Calzada de Tlalpan, hasta llegar al Kiosco Huipulco.

El recorrido será de más de 16 kilómetros en aproximadamente una hora y 15 minutos, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia.

Cita: 8:00 horas, en el Zócalo (Av. Pino Suárez)

Salida: 9:30 horas

Llegada: 10:45 horas, en el Kiosco Huipulco

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, estimó que la asistencia a la rodada de este domingo logrará ocupar la Calzada de Tlalpan.

“Esperamos que sean miles y miles los que participen en la rodada”.

Antes de iniciar el recorrido, se planea realizar una gran bicicleta que será visible desde lo alto del Centro Histórico.

“La idea es que todos participemos con nuestra bici para que en un dron se pueda ver esa gran bici monumental, preparándonos para salir a la gran rodada Gran Tenochtitlán”, explicó Javier Hidalgo, director del sistema Pilares.

Horarios de Metro y Metrobús para viajar con bicis

Tanto el Metro como Metrobús permiten el viaje con bicicletas durante todos los domingos, en todo el horario, y este 19 de abril no será la excepción, pero con algunas indicaciones.

Metro

- Usar las escaleras fijas y dar preferencia a los usuarios. Nunca usar las escaleras eléctricas. Cargar las bicicletas con cuidado.

- Paga en el torniquete y usa la puerta de servicio para la bici.